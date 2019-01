Sådan planlagde han kidnapning: - Jeg vidste, hun var pigen, jeg skulle tage

En 21-årig mand fra Wisconsin, USA, besluttede sig for at kidnappe 13-årige Jayme Closs, da han tilfældigt så hende stige om bord på en skolebus.

Jake Patterson har fortalt politiet, at det var allerførste gang, han så skolepigen.

- Jeg vidste, hun var pigen, jeg skulle tage, udtaler Patterson ifølge et 12-siders anklageskrift, der blev offentliggjort mandag.

Her fremgår det, at Jake Patterson allerede samme dag købte en sort skimaske, som han to uger senere brugt til at skjule sit ansigt i forbindelse med kidnapningen.

Jayme Closs blev bortført 15. oktober, da Patterson ifølge politiet brød ind i hendes hjem og dræbte hendes forældre med skud fra et oversavet jagtgevær.

I 88 døgn var Jayme Closs sporløst forsvundet, men torsdag dukkede hun pludselig op - kold, tynd og bange - på en sneklædt skovvej i byen Gordon, der ligger 100 kilometer fra hendes hjem.

- Jeg gjorde det!

Jayme Closs havde haft held til at slippe væk fra Pattersons hus, hvor hun i tre måneder var blevet holdt indespærret. Politiet blev tilkaldt, og Patterson blev kort efter anholdt.

- Det er mig, I leder efter. Jeg gjorde det, erkendte Patterson ifølge anklageskriftet.

Jake Patterson blev mandag stillet for en dommer i Wisconsin. Han risikerer en straf på livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse, hvis han kendes skyldig i anklagerne.

Jake Patterson, 21, blev mandag fremstillet i retten i Barron, Wisconsin via videolink fra fængslet. Han sigtes for dobbeltdrab og kidnapning. Foto: Reuters

Anklager Brian Wright hylder den tapre pige for sit mod.

- På et tidspunkt besluttede hun sig, 13 år gammel, for at sige: Jeg er nødt til selv at redde mig ud af denne situation. Det er utroligt, siger Wright til avisen Journal Sentinel.

Myndighederne vil ikke oplyse, hvorvidt Jayme Closs blev udsat for seksuelle overgreb i forbindelse med kidnapningen. Det nævnes heller ikke i anklageskriftet.

Kendte ikke sine ofre

Politiets opklaringsarbejde blev vanskeliggjort af den omstændighed, at Jake Patterson i forvejen hverken kendte Jayme Closs eller hendes familie.

Desuden havde den 21-årige gjort alt for at dække sine spor.

Sherif i Barron, Chris Fitzgerald, fortæller på et pressemøde, at den 13-årige pige er fundet i live. Foto: AFP

Han havde barberet sit hoved skaldet for ikke at efterlade dna og havde aftørret alle patronerne til det oversavede jagtgevær for ikke at efterlade fingeraftryk.

Han var maskeret, bar handsker og var klædt i sort, da han midt om natten rullede op foran familien Closs' beskedne hus i Barron, der er en by med knap 3500 indbyggere.

Jayme Closs har fortalt, at hun vågnede, fordi hendes hund, Molly, begyndte at gø. Hun bemærkede en bil foran huset og vækkede sine forældre.

Skudt i hovedet

Faren, James Closs, gik ned til hoveddøren for at se, hvad der foregik. Her blev han dræbt med et enkelt skud i hovedet.

- Jeg skød ham i hovedet for at være sikker på, at han døde. Jeg havde besluttet mig for at dræbe alle, der stod i vejen, har Patterson fortalt politiet.

Jayme Closs med sin moster og værge, Jennifer Naiberg Smith, og hunden Molly. Foto: AFP

13-årige Jayme Closs var forsvundet i 88 døgn, før hun blev fundet i live. Foto: Reuters

Jayme og hendes mor, Denise Closs, skjulte sig i et badeværelse, hvorfra de ringede til alarmcentralen. Gerningsmanden fandt dem hurtigt og afbrød opkaldet.

- Jeg fandt dem i badekarret, hvor moren omfavnede Jayme, har Patterson fortalt.

Han beordrede Denise Closs til at give datteren tape for munden, så hun ikke kunne skrige. Derefter blev moren dræbt med et skud i hovedet.

Lå i bagagerummet

Jayme Closs har fortalt, at hun blev slæbt ned til en bil og smidt i bagagerummet. Mens bilen kørte væk, kunne hun høre politisirener komme nærmere.

Efter morens desperate opkald til alarmcentralen var tre politibiler blevet sendt med udrykning til familiens adresse, men de kom for sent. Jayme var væk.

Et velkommen hjem-skilt i Barron, der ligger i det nordvestlige Wisconsin. Foto: AFP

--- *** ---

Jayme blev holdt fanget under dobbeltseng

Jayme Closs tilbragte hovedparten af de 88 dages fangenskab under en dobbeltseng i Jake Pattersons soveværelse.

Den 21-årige mand forbød hende at forlade stedet, og her lå hun ofte i timevis uden mad og drikke og mulighed for toiletbesøg.

Hun har fortalt politiet, at Jake Patterson truede med, at 'noget slemt kunne ske', hvis hun forsøgte at stikke af.

En enkelt gang blev hun slået med et kosteskaft, fordi Patterson angiveligt mente, at hun havde forladt sin plads under sengen.

Jayme Closs er blevet genforenet med sin familie og bor hos sin moster, der er værge for den 13-årige pige.

Jake Patterson, 21, er sigtet for dobbeltdrab og kidnapning. Foto: Reuters

Fik knust drømmen om at blive soldat

Jake Patterson beskrives i den blå bog fra gymnasietiden, som klassens 'mest stille dreng'. Han holdt sig også væk, når der var sociale arrangementer.

- Han gik ikke til sportskampe eller interesserede sig for noget som helst, fortæller en tidligere klassekammerat til ugebladet People.

Jake Patterson drømte om at blive marineinfanterist, men han blev kasseret efter blot fire ugers grundtræning.

Ifølge en udtalelse fra korpset havde han 'ikke den rette karakter' til at blive soldat.

Patterson blev boende i sit barndomshjem i Gordon, Wisconsin, efter at både forældre og ældre søskende var fraflyttet. adressen.