Sådan skulle uskyldig Hells Angels-rocker fældes for heroin-handel

Fjender planlagte at plante 200 gram heroin hos rocker for at få ham sat ud af spillet

Heroin er forbudt i Hells Angels, og hvis en rocker bliver taget i besiddelse af heroin betyder det, at rockeren bliver smidt ud af klubben i ’bad standing’.

Derfor var det en udspekuleret fælde, som fjender af en 32-årig fuldgyldig HA´er planlagde.

De ville købe 200 gram heroin, plante det hos HA´eren og give politiet et anonymt tip fra en mobiltelefon med et taletidskort, så han ville blive anholdt og dømt for heroinen. Dermed ville den 32-årige være ’ryddet af vejen’ med et falsk bevis.

To tiltalte medlemmer af den hash-organisation fra Christiania, som ifølge tiltalen blev styret af HA-veteranen Jørgen ’Fehår’ Rinke, er også tiltalt for komplottet mod den 32-årige HA´er - men ’Fehår’ har vel at mærke intet med denne del af tiltalen at gøre.

To brødre på 22 og 23 stod, ifølge tiltalen, bag komplottet mod den 32-årige HA´er, men politiet ved ikke, hvem de agerede for eller hvad motivet var til, at de forsøgte at få sendt rockeren bag tremmer i årevis for heroin-handel.

Den 32-årige har tidligere været involveret i en joint-fabrik på Christiania.

Ville tippe politiet anonymt

Ifølge tiltalen blev komplottet aftalt med ukendte medgerningsmænd og de 200 gram heroin blev bestilt hos en ukendt sælger. En tredje mand fik også besked på at købe et taletidskort, så de kunne tippe politiet anonymt.

Men operationen blev afblæst, da brødrene fik instruks fra en ukendt ordregiver om at droppe komplottet. Samtidigt havde den 32-årige HA´er, ifølge tiltalen, ’selv skadet sine forhold betydeligt’, så det ikke længere var nødvendigt at få ham sendt uskyldigt i fængsel.

Politiet ønsker ikke inden retssagen at uddybe baggrunden for komplottet, som bliver belyst i retten. Her er brødrene - foruden handel med mindst 364 kilo hash - tiltalt for forsøg på at købe 200 gram heroin og for forsøg på falsk anklage ved at få sigtet og dømt en uskyldig.

Retssagen starter den 1. marts i Københavns Byret, hvor otte mænd er tiltalt for organiseret hash-handel på Christiania.

Ifølge tiltalen stod gruppen bag salget af mindst to kilo hash-produkter om dagen i perioden fra oktober 2016 til april 2017 eller samlet mindst 364 kilo hash.

Jørgen 'Fehår' Rinke var Ifølge tiltalen bagmand i hash-organisationen og han arbejdede tæt sammen med blandt andre en anden fuldgyldig HA-rocker.

I et tillægsanklageskrift er de to brødre på 22 og 23 år tiltalt for komplottet mod HA-rockeren.