Sådan vil anklager fælde rocker

Ved hjælp af omfattende teledata og overvågning indhentet fra området omkring Hejrevej i København forsøgte anklager Jens Povlsen i dag at bevise for Retten på Frederiksberg, at et 25-årigt medlem af Satudarah står bag drabet på Nedim Yasar.

Rockeren og hans medtiltalte barndomsven nægter sig skyldige, men det er politiets teori, at Satudarahmedlemmet affyrede de dræbende skud mod den tidligere bandeleder og radiovært om aftenen 19. november 2018, mens hans kammerat holdt og ventede i en flugtbil ikke langt fra gerningsstedet.

I retten kom det frem, at de to tiltaltes mobiler ifølge den indsamlede teledata tilsyneladende 'fulgtes ad' store dele af eftermiddagen og aftenen på drabsdagen.

Et mobilopkald mellem en 25-årig satudarahrocker og hans kæreste er et af anklagemyndigehdens stærkeste beviser i sagen om drabet på Nedim Yasar. Foto: Kenneth Meyer

Kort før drabet blev begge mobiler desuden registreret af master i området omkring Hejrevej.

Den 25-årige rocker nægter, at han har været ved Hejrevej på drabsdagen, mens hans kammerat medgiver, at han befandt sig i området i forbindelse med et ulovligt køb af et større parti Viagra-piller - et køb der angiveligt blev foretaget sammen med en ven, som den tiltalte ikke ønsker at oplyse navnet på.

Opkald er centralt

Nedim Yasar blev dræbt af skud på Hejrevej i København klokken 19.32 og anklagemyndighedens stærkeste kort er derfor tilsyneladende et opkald til rockerens mobiltelefon fra hans kæreste. Da rockeren svarer går hans telefon nemlig klokken 19.17 på en mast på selv samme gade som gerningsstedet.

Nedim Yasar var radiovært på Radio 24syv og havde netop udgivet en bog om sin fortid som bande-leder, da han blev likvideret i sin bil på Hejrevej i københavns nordvestkvarter i november 2018. Foto: Tobias Nicolai

Først 30 minutter senere er der igen aktivitet på rockerens telefon, da han modtager et opkald, som går på en mast i Brøndby.

Da Nedim Yasar blev dræbt 19.32 blev der derfor brugt store dele af dagens retsmøde på at dokumentere, hvor lang tid det tager at køre fra området ved masten på Hejrevej til området ved masten i Brøndby.

Her lød forsvarets påstand, at det ville tage 26 minutter, mens anklagemyndigheden mente, at man i et almindeligt tempo ville kunne køre ruten på max 19 minutter.

Nedim Yasar blev dræbt, da en gerningsmand affyrede flere skud gennem sideruden på hans bil, da han holdt på Hejrevej i København i november 2018. Her undersøger politiet gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Likvideret på 12 sekunder

Tirsdag blev der endnu engang vist overvågningsbilleder af den 26-åriges bil, som ankom til området omkring Hejrevej kort efter klokken 19 på drabsaftenen.

Billederne viser en hætteklædt mand stige ud fra forreste passager-side, da bilen endelig holder stille ca. 300 meter fra gerningsstedet.Manden er fanget på fem andre overvågningskamera i området, der dokumenterer, hvordan han bevæger sig mod gerningsstedet på Hejrevej og tilbage til bilen 19.16.

Det er anklagemyndighedens teori, at den hætteklædte mand er identisk med satudrahrockeren, og at han i bilen på dette tidspunkt får det afgørende opkald fra sin kæreste, inden han igen forlader bilen og endnu en gang bevæger sig mod gerningsstedet 19.19.

12 minutter senere gør han sig ifølge anklagemyndigheden til drabsmand.

Selve drabet på Nedim Yasar er ikke fanget på overvågning. Video tæt på gerningsstedet viser i stedet, at den hætteklædte mand bliver fanget af et kamera sekunder før drabet på Hejrevej.

Her forsvinder han ud af kameravinklen for 12 sekunder senere at vende tilbage - denne gang i vild løb fra stedet.

Det er politiets teori, at Nedim Yasar i samme tidsrum er blevet likvideret med ikke under to dræbende skud mod hovedet.

Tirsdag afsluttede anklagemyndigheden den afgørende dokumentation i sagen mod de to mænd, som nægter sig skyldige.

Næste retsdag er sat til 18. november, hvor anklager og forsvaret skal procedere i sagen. Der ventes dom 25. februar.