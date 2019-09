Sådan vil regeringen fange momssvindlere

Regeringen vil efter en række sager med momssvindel og hvidvask optrappe sin indsats mod danske firmaer, der svindler.

Det skriver Berlingske.

Regeringen med erhvervsminister Simon Kollerup (S) i spidsen foreslår konkret en ny kontrolpakke til 25 millioner kroner, hvor Erhvervsstyrelsen bliver styrket.

- Vi har set en række eksempler, hvor kriminelle via blandt andet momskarruseller bygger et sindrigt system op med det ene formål at snyde fællesskabet for penge.

- Nu sætter Erhvervsministeriet spotlyset på dem, for de skal simpelthen fanges, siger Simon Kollerup til Berlingske.

Pengene skal gå til til at styrke den digitale kontrol af virksomheder, som Erhvervsstyrelsen er ved at rulle ud. Det skal blandt andet ske via brug af kunstig intelligens.

Erhvervsstyrelsen lavede i slutningen af sidste år en dataplatform til formålet.

Den kan bruges til at analysere netværk omkring danske virksomheder baseret på oplysninger i cvr-registreret.

Dermed er det muligt at opdage sammenhænge mellem personer, selskaber og adresser.

Tidligere har problemet været, at de danske myndigheder først har opdaget svindlen, lang tid efter at bagmænd og stråmænd er rykket videre.

Ud over øget kontrol skal Erhvervsstyrelsen kunne sende virksomheder til tvangsopløsning, hvis de ikke overholder reglerne.

Simon Kollerup kalder det over for Berlingske et "vidtgående skridt". Men han mener, at det er nødvendigt for, at virksomheder ikke kun ser bøder som en risiko.

Hos Dansk Erhverv roser administrerende direktør Brian Mikkelsen forslaget.

Brian Mikkelsen siger til Berlingske, at den øgede digitale kontrol ser ud til at kunne fange flere snydere. Samtidig pålægger det ikke lovlydige firmaer flere byrder.