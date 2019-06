Såret dansk dreng evakueret fra flygtningelejr

En såret dansk 13-årig dreng, som hidtil har befundet sig i den syriske flygtningelejr al-Hol, er blevet overdraget til de danske myndigheder.

Udenrigsministeriet bekræfter i en mail til Politiken, TV 2 og DR, at drengen er evakueret.

Ifølge DR er det første gang, Danmark officielt evakuerer en statsborger fra flygtningelejre i det nordlige Syrien.

'Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at en alvorligt såret dreng med dansk statsborgerskab er blevet evakueret til et tredjeland med henblik på medicinsk stabilisering.'

'Den medicinske evakuering af drengen er blevet gennemført af en dansk delegation ledet af en repræsentant for Udenrigsministeriet,' står der i mailen.

Al-Hol-lejren set fra oven. Foto: Delil Souleiman/Ritzau Scanpix

Alvorligt såret

Drengen skulle være alvorligt såret, men have det godt efter omstændighederne.

Den 13-åriges pårørende i Danmark er orienteret om den medicinske evakuering, og de pårørende vil snart overtage ansvaret for drengen og stå for transporten hjem til Danmark, oplyser udenrigsministeriet til avisen.

Udenrigsministeriets Borgerservice har tavshedspligt, og kan derfor ikke give flere oplysninger i sagen.

Men ifølge Politikens og DRs egne oplysninger har den danske dreng været indlagt på et hospital på grund af nogle rygskader. Som følge af skaderne skulle drengen ifølge avisen oplysninger have fået lammelser i benene.

På billedet ses kvinder og børn, som er relateret til Islamisk Stat-krigere. De venter på at komme væk fra den overbefolkede al-Hol-lejr. Foto: Baderkhan Ahmed/Ritzau Scanpix

Skudt i ryggen

Den 13-årige dreng skulle være blevet skudt i ryggen under kampene om Islamisk Stats sidste bastion i Syrien, og han kan ikke få den nødvendige hjælp og genoptræning i flygtningelejren, skriver DR.

For 12 dage siden skulle han være blevet udskrevet og overdraget til flygtningelejren.

Drengens forældre er begge danske statsborgere. DR's mellemøstkorrespondent har været i kontakt med drengens mor, som også selv ønsker at vende hjem til Danmark med sine andre børn. Ifølge korrespondentens oplysninger er drengens far død i Syrien.

Politiken har tidligere skrevet, at der er 13 danskere i al-Hol-lejren i det nordøstlige Syrien. Fem af dem er voksne kvinder. Otte er børn.

Arkivfoto fra al-Hol-lejren i Syrien. Foto: Delil Souleiman/Ritzau Scanpix

I alt er der 73.000 personer i lejren, der er kendt som et sted, hvor Islamisk Stat-sympatisører og krigere bliver tilbageholdt.

Danske myndigheder havde indtil søndagens begivenhed afvist at hente danske statsborgere hjem fra lejren med den begrundelse, at det er for farligt.

Flere andre europæiske lande - blandt andre Frankrig, Holland og Norge - har i løbet af de seneste uger hentet borgere hjem fra syriske flygtningelejre.

