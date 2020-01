Såret mand i retten for hjemmerøveri: 25-årig kvinde pacificeret med økse

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 34-årig makedonsk statsborger bliver i dag på ny fremstillet i grundlovsforhør sigtet for et hjemmerøveri natten til torsdag i Hvidovre.

Manden brækkede benet, da han ifølge politiet flygtede fra lejligheden på Holmelundsvej, hvor han og en medgerningsmand er sigtet for at have begået hjemmerøveri mod en 25-årig kvinde.

- Da han i går blev forsøgt fremstillet, var han for dårlig, så vi prøver igen i dag, siger anklager Peter Godsk til Ekstra Bladet.

Den ifølge politiet medskyldige - en 20-årig mand - blev torsdag varetægtsfængslet til 30. januar.

Pacificeret med økse

De to mænd opsøgte ifølge politiet kvinden i lejligheden, hvor de 'pressede hende ind og fastholdt hende', ligesom man gav hende gaffertape for munden.

- Her blev hun pacificeret ved, at man slog hende med en økse, siger anklageren.

Hjemmerøveriet blev afbrudt, da politiet ankom til stedet efter at være blevet tilkaldt af en nabo, som havde hørt tumult fra kvindens lejlighed.

- Og de to gerningsmænd har taget flugten ud over altanen. Den ene er sprunget ned fra altanen umiddelbart foran og brækkede foden, og den anden er hoppet over på en altan og en altan mere, inden han firer sig ned ad en jernstolpe, fortalte politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi torsdag til Ekstra Bladet.

En hundepatrulje fandt fem kvarter senere den 20-årige, som nu er varetægtsfængslet. Den sårede 34-årige, som blev pågrebet umiddelbart udenfor bygningen.

'Gemte noget'

Ifølge Julie Skovgaard, som var anklager ved grundlovsforhøret torsdag, råbte mændene til kvinden, at hun skulle fortælle dem, hvor hun gemte 'noget'.

Da kvinden sagde, at hun ingen værdier havde, blev røverne angiveligt voldelige.

Kvinden kom ikke noget alvorligt til ved hjemmerøveriet.

Julie Skovgaard oplyste torsdag til Ritzau, at den 20-årige ikke ønskede at udtale sig retsmødet.

Den 20-årige har været i Danmark i et par uger i forbindelse med jul og nytår. Han har til politiet fortalt, at han i lighed med tidligere er her for at besøge familien.

Den anden mand har ifølge Julie Skovgaard et dansk cpr-nummer og er tilmeldt en adresse i Danmark.

Lørdagens grundlovsforhør afholdes i Retten i Glostrup klokken 10.00.