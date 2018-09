Sabedin sporløst forsvundet: Bil-spor ender blindt

Fundet af en hvid Chevrolet Spark i et boligkvarter i Nordsjælland har ikke bragt politiet tættere på et gennembrud i sagen om forsvundne Sabedin Veseli fra Ballerup.

Det fortæller efterforskningsleder ved Københavns Vestegns Politi, Ole Nielsen, til Ekstra Bladet.

Bilen, som Sabedin Veseli var bruger af, blev fundet på Vintappervej i Lyngby i juli, og kunne have været nøglen til et gennembrud i sagen om den 43-årige mands mystiske forsvinden.

- Vi har selvfølgelig gennemsøgt den grundigt, men de tekniske undersøgelser har ikke kastet lys over sagen. Det har ikke givet os et klart billede af, hvor han er henne, siger efterforskningslederen.

Sabedin Vesili forsvandt sporløst 4. februar i år. Godt tre uger efter hans forsvinden efterlyste politiet den hvide Chevrolet Spark, som ifølge politiet var blevet fjernet fra en p-plads i Ballerup i dagene efter mandens forsvinden.

I sammen forbindelse oplyste efterforskerne, at de ikke mente, Sabedin Veseli selv havde flyttet bilen.

Den hvide Chevrolet Spark blev ifølge politiet fjernet fra en p-plads i Ballerup i dagene efter mandens forsvinden. Fem måneder senere dukkede den op på en villavej i Nordsjælland. Foto: Politi

- Det er ud fra de første afhøringer, at vi melder sådan ud, for der får vi et klart indtryk af, at bilen ikke forsvinder samtidig, som han forsvinder, siger Ole Nielsen, der oplyser, at efterforskningen peger i retning af, at bilen har holdt på Vintappervej i Lyngby i længere tid.

Det var en forbipasserende politipatruljes ANPG-system (automatisk nummerpladegenkendelse), der afslørede, at den efterlyste bil stod på villavejen i Lyngby.

Den 43-årige dansk/makedoner er tidligere kendt af politiet, og kom - ifølge politiet - i kriminelle kredse i tiden før sin forsvinden.

- Har I fundet blod eller noget andet tegn på en forbrydelse i jeres undersøgelser?

- Nej. Lige nu efterforsker vi stadig bredt. Men det er påfaldende, at vi ikke hører fra ham, og at vi ikke kan finde ham. Det er da mærkeligt, siger Ole Nielsen.

- Er der noget i efterforskningen, der peger mod udlandet?

- Nej.

Lighunde søger efter den forsvundne Sabedin Veseli. Foto: Mogens Flindt

I forbindelse med fundet af bilen undersøgte svenske lighunde, som dem brugt i ubådssagen, Vintappersøen ikke langt fra findestedet.

Heller ikke her gjorde politiet noget fund, der kunne lede sagen videre.

- Derfor hører vi stadig gerne fra folk, som kunne have viden om, hvor Sabedin kunne være, lyder det fra efterforskningslederen.