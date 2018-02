Sad og spillede kort: Skyderi mod klub

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Kort før klokken 22.00 lørdag aften fik flere personer sig en slem overraskelse på, hvad politiet beskriver som en ’tyrkisk kortklub’ eller ’mødested’ på Holsbjergvej i Albertslund. Her blev der affyret op mod to skud mod klubben, fortæller vagtchef fra Københavns Vestegns Politi Lars Guldborg.

- Der blev skudt ind gennem et vindue, og en blev ramt af glassplinter derfra, siger vagtchefen.

Heldigvis kom ingen noget alvorligt til.

Fundet på stedet

Politiet har fundet projektilrester og et hylster på gerningsstedet.

- Vi har været derude for at søge efter spor, og så ser vi, hvad det giver. I øjeblikket er der ingen anholdte, men vi har flere spor at gå efter, siger Lars Guldborg.

Der er formentlig tale om, at gerningsmanden eller gerningsmændene har affyret skud til fods.

- Der er ligesom en smal form for gang, der fører derhen (til klubben, red.), og det havde været svært at gøre i en bil. De kunne naturligvis godt have kørt derhen til og væk igen i bil.

Der har været afspærret i området af hensyn til tekniske undersøgelser. Der er nu åbent igen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 21.46.