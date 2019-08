'Særlig gruppe' efterforsker eksplosion

Politiets efterforskning af eksplosionen ved Skattestyrelsen pågår - de oplyser nu, at sprængladningen var placeret 60 centimeter ud fra indgangen

Efter eksplosionen ved Skattestyrelsen har der været en del årvågenhed omkring politiets arbejde. Politiet deler dog vigtige oplysninger i en ny pressemeddelelse, hvor det blandt andet fremgår, at sprængladningen var placeret blot 60 centimeter fra Skattestyrelsens indgang.

Politiet oplyser samtidig i et tweet, at det er en 'særlig gruppe', der er blevet sat til at efterforske eksplosionen.

- De foreløbige analyser viser, at der formentlig er tale om sprængstof af en type, der blandt andet benyttes industrielt for eksempel ved nedrivningsarbejde eller lignende, siger chefpolitiinspektøren.

Få detaljer

Politiet holder dog kortene tæt til kroppen af hensyn til efterforskningen.

- Jeg kan sagtens forstå, at der er stor interesse for denne sag. Det er en sag, vi tager meget alvorligt, og som har største fokus hos os. Vi er fortrøstningsfulde og forfølger flere konkrete spor, men netop af hensyn til vores efterforskningsmuligheder kan jeg ikke gå i yderligere detaljer omkring disse, siger Jørgen Berg Skov.

Ifølge politiet har en del af efterforskningen kredset om, hvem der har befundet sig i området op til og efter eksplosionen.

Ekstra forholdsregler

Fredag eftermiddag blev Nordhavn Station afspærret, da man havde fundet en mistænkelig pose. Det var dog heldigvis falsk alarm. Ligeledes blev Lemvig Rådhus evakueret, da man fandt en mistænkelig kuffert - også her var det en falsk alarm.

- Det er klart, at vi i lyset af eksplosionen tirsdag tager alle nødvendige forholdsregler, siger chefpolitiinspektøren.

For nuværende har politiet modtaget 123 henvendelse fra borgere omkring eksplosionen. Det glæder Jørgen Berg Skov.

- Det vil jeg endnu engang gerne takke for. Det har været væsentligt for efterforskningen, og hvis der stadig er nogen derude, som ligger inde med viden og endnu ikke har været i kontakt med os, så er vores telefoner åbne døgnet rundt, siger han.

Man kan kontakte politiet på 114.