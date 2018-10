Særligt farligt røveri: Gerningsmand på fri fod

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Et særligt farligt røveri mod en person har fundet sted i Kolding, hvor der tilsyneladende står to gerningsmænd bag.

Den ene gerningsmand er stadig på fri fod, mens den anden formodede gerningsmand bliver fremstillet i grundlovsforhør torsdag formiddag klokken 10, skriver Jydske Vestkysten.

Hvorfor røveriet er særligt farligt, og hvordan røveriet er sket, kan politiet ikke fortælle til avisen endnu.

- Vi kan først fortælle mere efter grundlovsforhøret. Det skyldes, at en anden gerningsmand er på fri fod. Der bliver formentlig lukkede døre til grundlovsforhøret, og derfor kan jeg ikke fortælle mere, siger Frede Nissen, leder af Efterforskningscenter Syd, til Jydske Vestkysten.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et signalement på gerningsmanden, der stadig er på fri fod, fra Sydøstjyllands Politis vagtchef. Vagtchefen kunne ikke give flere oplysninger i sagen og henviste til Efterforskningscenter Syd, som det ikke har været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra.