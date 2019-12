Sætter ind efter børn i planlagt masseslagsmål

Det ville dog have været svært at forhindre det voldsomme slagsmål blandt nogle skoleelever, mener Rebild Kommunes borgmester

En sag om vold filmet og lagt på de sociale medier har i grad sat Rebild Kommune i Nordjylland i sving.

Mandag i sidste uge mødtes to grupperinger af elever fra 7.-9. klasse fra Kilden og Skørping Skole i et masseslagsmål. De havde planlagt at mødes for at slås, og det skulle tilsyneladende være stridigheder over en pige, der førte til, at de to grupper tog næverne i brug.

Kommunens borgmester kan ikke selv mindes en så voldelig sag blandt børn i skolealderen.

Se også: Skolebørn i masseslagsmål: Filmede aftalt 'hooligan-kamp'

- Nu fylder jeg jo snart 59 år, men jeg strengt taget godt erindre, at sådan noget kunne ske, da jeg var barn. Men her var der mange indblandede, det virker meget voldsomt.

- Jeg jeg har forstået det, som at det var planlagt, og at der ikke bare blev klappet én gang til hinanden. Det var mere omfangsrigt end det, hvad angår slag, siger Leon Sebbelin (R), der understreger, at han aldrig selv har været indblandet i et slagsmål.

Ikke set før

Eleverne mødtes uden for skoletid, og i videoen ses det tydeligt, at flere drenge slår hinanden. En af drengene får en albue trykket ned i ryggen, mens flere drenge bliver kylet rundt og presset op mod et træ.

Konflikten skulle været startet over de sociale medier, hvor de aftalte at mødes for at slås.

Leon Sebbelin mener dog ikke, at de som kommune har gjort noget galt, siden det voldelige sammenstød ikke nåede at blive standset, inden det skete.

- Jeg tror, det ville være vanskeligt. Mig bekendt har der ikke været nogen småslagsmål som optakt. Det er dukket op som noget, vi ikke har oplevet før, siger Leon Sebbelin.

Arbejde sat i gang

Kommunen og især de involverede skoler er derfor i fuld gang med det opfølgende arbejde, både hvad angår børnene og forældrene.

- Det er både konkret og generelt, og hvordan man i øvrigt er sammen, både på net og fysisk, fortæller Leon Sebbelin.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordjyllands Politi. De har af hensyn til de unge elever, der er impliceret i sagen, ikke flere oplysninger om sagen, indtil de er færdige med at efterforske.

De kan derfor ikke udtale sig om, hvad de involveret kan stå til af straf, eller om hvorvidt sagen blev anmeldt til politiet, eller om politiet selv valgte at gå ind i sagen.

Politiet forventer, at der stadig går nogle uger, før de kan afslutte efterforskningen.