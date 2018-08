Sag om Christiania-stenkast udsat: Politividner bortrejst på sommerferie

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Egentlig skulle retssagen mod en 50-årig grønlandsk kvinde, der er tiltalt for at have kastet sten mod politiet på Christiania 31. maj i år, være afgjort i dag.

Men fordi politividner var bortrejst på sommerferie, er sagen mod kvinden blevet udsat på ubestemt tid.

Kvinden var meget omtalt efter episoden, fordi hun optrådte på et videoklip, hvor hun blev væltet omkuld af en betjent. Mens betjenten stadig efterforskes af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, blev kvinden to dage senere, 2. juni, selv fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for stenkast.

Her nægtede hun sig skyldig. Samtidig kunne hun godt genkende sig selv på billeder, der blev fremlagt fra episoden. Nægtelsen begrundede hun med, at hun ikke kunne huske noget, da hun havde været svært fuld, forklarede hun dengang med svag stemme.

Meget omtalt kvinde fængslet for Christiania-stenkast

I stedet for dom i dag blev kvinden krævet fortsat fortsat varetægtsfængslet ved en fristforlængelse.

Anklager Anne Wind gjorde rede for, at akut opståede personlige årsager havde gjort, at den oprindelige anklager på sagen ikke kunne møde i retten. Desuden var to af tre af vidnerne i sagen, begge politifolk, bortrejst på ferie.

Hun mente dog, at sagens omstændigheder samt hensynet til retsfølelsen kunne godtgøre fortsat varetægtsfængsling.

Dybt kritisabelt

Den tiltalte kvindes forsvarer, André Rouvillain, var lodret uenig. Han mente på ingen måde, at sagens aktuelle stand kunne bære en fortsat fængsling:

- Det er dybt kritisabelt, at man berammer den her sag 11. juni, når man fra politiets side ved, at der er risiko for, at vidnerne ikke kan komme, fordi de er på ferie. Man kunne jo have spurgt vidnerne, om de kunne møde, så vi allerede dengang kunne have fundet en brugbar dato, sagde forsvareren.

Selve sagen om stenkasteriet 31. maj skabte en del debat. Forskellige personer filmede forskellige dele af episoden. Det første af de to stenkast, som kvinden er tiltalt for, fandt sted, før kvinden blev væltet omkuld, mens det andet stenkast, hun er tiltalt for, fandt sted kort efter, hun var blevet væltet af betjentene.

Også dette adresserede advokaten:

- Det støder min retsfølelse, at vi har en betjent, der undersøges for at have skubbet en borger, så hun smadrer baghovedet ned i brosten. Denne betjent ligger på stranden og slikker sol, mens min klient sidder varetægtsfængslet.

Dommeren ved dagens grundlovsforhør var enig med forsvareren:

- Det er dybt kritisk, lød det.

Omvendt fandt dommeren dog, at betingelserne for fortsat varetægtsfængsling var til stede, og derfor skal den 50-årige kvinde være varetægtsfængslet frem til 21. august, hvor næste fristforlængelse finder sted.

Også anklagemyndighedens påstand om, at man ikke havde en anklager på hånden, undrede forsvareren sig over:

- Det her er ikke en svær sag. Den burde ligge lige for, sagde forsvareren.

Episoden på Christiania var afslutningen på en indsats, hvor politiet havde slået til mod den organiserede handel med hash i Christianias Pusher Street. Da politiet gjorde klar til at forlade området igen, samlede der sig en større gruppe personer. Stemningen blev aggressiv, og der blev kylet med kasteskyts.

Næste retsmøde i sagen vil ske via videolink, hvor kvinden ikke er til stede i retslokalet.