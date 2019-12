Sag om drabsforsøg trækker tråde til voldtægt på Staden

Fredag 20. december blev to yngre mænd fremstillet i grundlovsforhør, i forbindelse med at de er sigtet for drabsforsøg.

Begge, der er etnisk danske, nægter sig skyldige. Men ved retsmødets slutning fandt dommeren, at der var begrundet mistanke, hvorfor de begge blev varetægtsfængslet i foreløbigt 24 dage.

De to unge mænd, den ene er 19 år, den anden er 22 år, mistænkes af politiet for at have forsøgt at dræbe en 31-årig mand med knivstik 6. august i år. Det skete ifølge sigtelsen omkring kl. 22.10 i Prinsessegade lige over for Christiania.

Her blev den 31-årige, der har afrikansk baggrund, stukket med kniv i brystet og maven, så han blandt andet fik skader på lungen og leveren.

I forbindelse med overfaldet var den 31-årige i livsfare, men reddede livet, fordi han i tide fik førstehjælp.

Begge sigtede har forklaret sig ved grundlovsforhøret. Men det blev holdt for lukkede døre, og derfor vides det ikke, hvad de eventuelt har sagt ved retsmødet.

Research viser, at den forurettede 31-årige selv har været i politiets søgelys, hvor han er tiltalt for en såkaldt 'snigervoldtægt', der blev begået natten mellem 30. juni og 1. juli i år i tidsrummet mellem kl 23 og kl. 01.30 på et udendørs område på Christiania.

Frifundet for voldtægt

Anklageskriftet beskrev, at offeret var så beruset, at hun mere eller mindre var bevidstløs, og derfor var ude af stand til at modsætte sig sex-overgrebet.

Voldtægtssagen blev behandlet ved Københavns Byret i begyndelsen af december. Her blev den 31-årige dog frifundet oplyses det på vegne af hans forsvarer, Lasse Dueholm.

Men netop voldtægts-sagen kan i følge Ekstra Bladets oplysninger være del af motivet i forhold til drabsforsøget.

Tiden i frihed blev dog kun kort for den 31-årige.

18. december - onsdag i sidste uge - blev han fremstillet ved Retten på Frederiksberg og sigtet for at have haft en pistol, der var ladt med tre patroner i den lejlighed på et Københavnsk herberg, hvor han opholdt sig.

Alle tre mænd, den 19-årige, den 22-årige og den 31-årige, er del af - eller i det mindste var - miljøet omkring Pusher Street, fortæller kilder med indsigt i miljøet.

Beskidt spil i Pusher Street: Rockere og bandemedlemmer trækker i trådene

