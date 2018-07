Sag om gruppevoldtægter: Teenagedrenge får forlænget fængsling

To af de unge sigtede kunne gå fra et retsmøde til et andet, hvor de er mistænkt i en helt anden sag om vold

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): Fire teenagedrenge sigtet for en række overgreb mod jævnaldrende piger har torsdag formiddag ved Retten i Helsingør fået forlænget deres varetægtsfængsling i fire uger frem til 23. august.

Drengene er på kryds og tværs sigtet for at have forgrebet sig på fem forskellige jævnaldrende piger – både alene og i forskellige grupper.

En femte dreng i sagen, som ifølge politiet står bag størstedelen af de i alt syv tilfælde af overgreb, har frivilligt ladt sin varetægtsfængsling forlænge med to uger. Han var derfor ikke tilstede ved dagens retsmøde.

Retssalen var torsdag formiddag fyldt med pårørende til de unge teenagedrenge, der alle er i alderen 15-17 år og alle har anden etnisk baggrund.

Ifølge politiet står drengene bag voldtægter og gruppevoldtægter af fem piger i alderen 13- 16 år fra deres omgangskreds i Kokkedal over en periode på seks måneder.

I alt er otte unge drenge sigtet i sagen, men kun fem sidder frihedsberøvet på forskellige ungdomsinstitutioner i landet.

- Der er fortsat et mistankegrundlag i sagen, og det er fortsat rettens opfattelse, at man kan frygte, at de på fri fod kan påvirke efterforskningen, lød det fra dommeren som begrundelse for den forsatte fængsling.

Kunne gå videre til ny straffesag

Efter dommerens sidste bemærkninger kunne to af de unge drenge i dag gå fra retsmødet med deres forsvarsadvokater videre til et nyt retslokale i Retten I Helsingør, hvor de begge er tiltalt i en sag om vold begået i Kokkedal.

Eskorteret af betjente vinkede de kort farvel til deres fremmødte familiemedlemmer og blev ført ud af salen.

Herefter opstod der kort tumult i salen, da en af de to andre sigtede forsøgte at kramme et familiemedlem, men blev forhindret af de fremmødte politibetjente.

- Hvorfor må han ikke engang kramme sin mor. Han er 15 år, lød det fortørnet fra flere af familiemedlemmerne, der var vidne til optrinnet.

Den 15-årige sigtede blev så ophidset, at han måtte lægges i håndjern af betjentene og føres ud af salen.

Den uhyggelige sag om en række formodede voldtægter af purunge piger i Kokkedal begyndte i slutningen af maj, da en skole i Kokkedal slog alarm til politiet, fordi en enkelt pige fortalte, at hun var blevet voldtaget..

Siden voksede sagen sig større, da fire andre piger trådte frem og fortalte politiet, at de også havde været udsat for overgreb.

