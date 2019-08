Sag om hashtyveri: Unge i retten for drabsforsøg

Seks unge i alderen 17 til 26 skal nu tage plads i retten, hvor de er tiltalt for to drabsforsøg. Det beskriver anklageskriftet i sagen.

Politiet har tidligere udtalt, at sagen drabsforsøgene angiveligt kan knyttes til tyveri af et større parti hash. Ifølge anklageskriftet har de tiltalte, hvoraf de fem har anden etnisk baggrund, tilknytning til en gruppering, der politiet kaldes Kærene, opkaldt efter et område i Rødovre.

Ofrene i sagen vurderes omvendt at tilhøre en gruppering, der af politiet omtales som Husum-gruppen.

Alle de tiltalte nægter sig skyldige.

Første drabsforsøg fandt sted 15. juni omkring kl. 21.30 på et ikke nærmere udpeget sted i Husum. Anklageskriftet beskriver, hvordan de seks tiltalte sammen med yderligere indtil videre ukendte medgerningsmænd aftalte at køre ud og skyde efter personer med relation til Husum-gruppen.

Forud for togtet havde grupperingen skaffet sig to stjålne biler, nogle stjålne nummerplader samt ikke mindst to pistoler.

Anklageskriftet beskriver endvidere, hvordan to af de tiltalte, den 17-årige og en 24-årig, sammen med en af de ukendte medgerningsmænd i de to stjålne biler, en Mazda og en Renault Megane, kørte ud for at finde Husum-gruppen.

Drabstogtet mislykkedes, da det ikke lykkedes at finde fjenderne, lyder det i anklageskriftet.

Næste drabsforsøg udspandt sig fem dage senere, 20. juni, nogenlunde samme tidspunkt. Også her alle seks tiltalt for hver deres i rolle i planlægningen af drabsforsøget.

Planlægningen inkluderede tyveri af en VW Passat samt ekstra nummerplader. Desuden skaffede man sig også et skydevåben.

Anklageskriftet beskriver, hvordan en af de tiltalte, en 22-årig, sammen med en indtil videre ukendt medgerningsmand, kørte ud og rekognoscerede, i Husum, hvorefter to andre af de tiltalte kørte ud til Gadelandet 2, hvor de affyrede mindst otte skud mod en gruppe ugen, der var forsamlet der.

Tre blev ramt, en maven, en i benene og en tredje i højre fod.

Sagen begynder med Retten på Frederiksberg i dag. De seks er tiltalt efter bandeparagraffen, der kan give forhøjet straf i fald de kendes skyldige.