Sag om millionsvindel: Fem anholdt

Efter længere tids efterforskning har Københavns Politi onsdag anholdt fem personer mistænkt for omfattende moms- og skattesvig i en stor aktion.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Fem mænd i alderen 29 til 58 år er blevet anholdt i en anholdelses- og ransagningsaktion på en række privatadresser og en virksomhed i Storkøbenhavn og Sydsverige. Den omfattende efterforskning, og dagens aktion er sket i et samarbejde mellem Københavns Politi, SØIK, Rigspolitiets NC3 og svensk politi.

De fem personer er mistænkt for at have unddraget det offentlige et tocifret millionbeløb i moms og skat gennem en række håndværksvirksomheder.

- Den konkrete fremgangsmåde vil jeg ikke kommentere. Men det bevæger sig i retning af kædesvig og sort arbejdskraft, fortæller Torben Frederiksen, politikommissær i Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet.

Han fortæller, at de anholdte ikke har tilknytning til organiseret kriminalitet eller rocker- og bandemiljøet.

- Vi har desværre efterhånden stor erfaring med denne form for sager om organiseret økonomisk kriminalitet. Disse kriminelle opretter komplicerede virksomhedsstrukturer, hvis formål er at svindle statskassen for vores alles skattekroner, uddyber vicepolitiinspektør Peter Reisz, leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet.

Tre af de fire mænd, der blev anholdt i Danmark, vil blive fremstillet i Dommervagten i København senere onsdag med krav om varetægtsfængsling. Den femte person, der blev anholdt i Sverige, vil blive begæret udleveret.

Der resterer et betydeligt efterforskningsarbejde, og det kan ikke udelukkes, at der vil komme flere anholdelser eller sigtelser.