Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviser enstemmigt Said Mansours klage over at være blevet tvangsudsendt af Danmark.

Det skriver Jyllands-Posten.

Mansour er også kendt som boghandleren fra Brønshøj og er to gange dømt for at opildne til terror i Danmark.

Mansour har marokkansk baggrund og blev for nylig tvangsudsendt til det nordafrikanske land.