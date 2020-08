Saksild Strand bliver nyt hotspot

Fra søndag klokken 08.00 er endnu en strand oprettet som et nyt såkaldt hotspot.

Det er Saksild Strand Øst for Odder, der er politiets søgelys, efter der lørdag har været for mange mennesker stimlet sammen.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Med en national hedebølge den sidste weekend, inden eleverne starter i skole igen, er det ellers oplagt at tage et smut på stranden.

Der var dog for mange, der tog til Saksild Strand, hvor folk ifølge politiet har ligget for tæt. Og når der ikke holdes afstand, så stiger risikoen for smitte af coronavirus.

Når stranden bliver til et hotspot vil betyde, at området bliver tydeligt markeret med skilte, så folk bliver opmærksomme på, at de er i et område, hvor politiet har mulighed for at oprette opholdsforbud.

Politiet vil desuden holde ekstra øje med de udvalgte steder.

Særlig smitterisiko

Et opholdsforbud kan blive aktuelt, hvis der stadig er for mange samlet, så det udgør en særlig smitterisiko.

Alene i den østjyske politikreds er der fire hotspots, der er blevet oprettet, fordi folk stimler sammen i det gode vejr.

Der er tale om Den Permanente, Bellevue, 'Den spanske trappe' ved Immervad og nu Saksild Strand.

Især Aarhus er for tiden hårdt ramt af coronavirus. Siden fredag er 169 personer i hele Danmark blevet smittet med virussen, hvoraf 79 af de smittede er konstateret i Aarhus.