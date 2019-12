Salat tilbagekaldes over hele landet

Tirsdag er Gestus Madsalat med solsikkekerner og hasselnødder blevet tilbagekaldt.

Det sker efter fund af bakterien listeria, oplyser Fødevarestyrelsen.

Det er virksomheden Dagrofa, der har solgt madsalaten til landsdækkende supermarkedskæder. Madsalaten er solgt til kunder i MENY, SPAR, Min Købmand, Let-Køb og Løvbjerg-butikker over hele landet.

Kunder, der har købt madsalaten, opfordres til at levere den tilbage til den butik, hvor de har købt den. Har man allerede spist madsalaten, skal man være opmærksom på, at der er en risiko for, at den har indeholdt bakterien listeria.

Derfor skal man være særligt opmærksom på, om man udvikler symptomer på influenza, feber, hovedpin eller tarmproblemer.

Man kan læse mere om listeria på Fødevarestyrelsens hjemmeside.