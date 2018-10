Salgschef afslørede tiltalt i historisk narko-sag

Et opkald fra en salgschef i en københavnsk ekspeditionsvirksomhed til politiet blev starten på danmarkshistoriens største narko-sag, der i øjeblikket kører i Københavns Byret

Den 20. juli kontaktede en salgschef i en københavnsk ekspeditionsvirksomhed politiet, fordi en palle så mistænkelig ud.

Det blev starten på en mildest talt spektakulær narkosag, der i øjeblikket kører i Københavns Byret.

Hovedpersonen i sagen er en 43-årig libanesisk mand, der er tiltalt for at have smuglet 13,8 tons hash og 1,3 tons amfetamin til Danmark via seks containere fra Libanon.

'Noget mistænkeligt ved en palle'

Fredag indtog salgschefen vidneskranken for at fortælle om den 20. juli 2017, da han opdagede en mistænkelig palle, der var på vej til Tyskland, hvorefter han kontaktede politiet.

- Den dag havde vi to sendinger, en til Holland og en til Tyskland. Personalet kontaktede mig og sagde, at der var noget mærkeligt ved en palle. Jeg besigtigede pallen og så, at der var fire flyttekasser uden afsender eller modtager, hvilket er usædvanligt. Der stak desuden lidt sølvpapir ud forskellige steder, forklarer han i retten.

Direkte levering var usædvanlig

En anden mistænkelig detalje ved fragten var ifølge salgschefen, at den tiltalte libanesiske mand specifikt havde efterspurgt en direkte levering til en adresse i Tyskland.

- Det var forholdsvis dyrt i forhold til markedsprisen. Han ønskede en direkte levering, hvilket er meget usædvanligt for blot en enkelt palle. En direkte leverance koster i omegnen af 8000 kroner, siger vidnet, der desuden forklarer, at han ikke tidligere havde haft mistanke om, at den tiltalte foretog sig noget kriminelt.

- I starten af 2015 udførte vi første transport, så i to år har vi haft et samarbejde med tiltaltes virksomhed. Der var ikke noget usædvanligt ved pakkerne, og vi er pålagt at anmelde det, hvis vi ser noget, der kunne være kriminelt, siger han.

