Sally dræbte sin mand med en hammer - nu får hun ændret sin dom

I 2011 blev britiske Sally Challen idømt 22 års fængsel for at have myrdet sin 61-årige mand, Richard Challen, med en hammer.

Men nu, efter at have afsonet otte år, har Sally Challen torsdag vundet en historisk appel ved en ny høring.

Det skriver blandt andre Independent og Telegraph.

Som forklaring på sin handling har den 65-årige kvinde hele tiden holdt fast i, at det skete, efter hun i 40 år sammen med Richard Challen havde følt sig kontrolleret og ydmyget.

Græd i retten

I lyset af nye beviser fra en psykiater, som har påvist, at Sally Challen på gerningstidspunktet led af to forskellige psykiske sygdomme, vurderede dommere ved den britiske domstol torsdag, at domfældelsen skal omstødes.

Sally Challens søn, David Challen, udenfor højesteretsbygningen, hvor hans mor torsdag vandt en historisk appel. Hendes familie har bakket hende op og har siden dommen i 2011 efterlyst, at historien om, hvad der førte Sally Challen til at dræbe sin mand med en hammer, skal fortælles. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor skal hun nu gennem en ny retssag.

Ifølge Independent brød den 65-årige brite ud i tårer, da afgørelsen blev læst op.

Da sagen var for retten i 2011, indrømmede Sally Challen at have dræbt sin mand, men nægtede sig skyldig i mord. Hendes dom på 22 års fængsel blev efterfølgende nedsat med fire år.

Tvangskontrol

I 2015 blev 'tvangskontrol' tilføjet til britisk lovgivning som en form for vold i hjemmet. Den indgik derfor ikke, da Sally Challen i første omgang fik sin dom på 22 år for mord, og dengang lød vurderingen ved domsafsigelsen, at handlingen var udført af en jaloux kvinde på grund af mistanke om utroskab.

Men med de nye beviser, der peger på, at Sally Challen led af to forskellige psykiske sygdomme og den nye lovgivning om tvangskontrol, har advokater altså taget sagen op igen. Ifølge psykiateren blev hendes sygdom undertrykt som følge af den tvangskontrol, hun blev udsat for af sin mand.

Dette blev understøttet flere gange i politiets afhøringer af Sally Challen i 2011, hvor hun eksempelvis fortalte, at hun som nybagt mor ikke fik nogen som helst hjælp af sin mand.

Ifølge hendes advokat, Harriet Wistrich, giver sagen nu håb i 'mange flere sager', hvor kvinder har myrdet deres partner efter flere års misbrug.