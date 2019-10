Samme sted: Maskerede mænd med våben ledte efter fjender

Den vandpibecafé, der natten til mandag blev udsat for en håndgranat-eksplosion, har tidligere været skueplads for en dramatisk episode.

Den fandt sted i midten af september sidste år, hvor tre maskerede medlemmer fra banden Brothas i følge en tiltale havde trukkket våben med henblik på at finde og dræbe medlemmer af grupperingen kaldet NNV.

Det viser et anklageskrift, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Anklageskriftet beskriver hvordan tre mænd var gået ind på Café Arguileh på Amagerbrogade med skarpladte våben i håb om at finde NNV-personer, som de på daværende tidspunkt lå i krig med. Men da de ikke var til at finde inde på caféen, forlod de stedet.

De personer, som nu er tiltalt, nægter sig skyldige i anklagen. Episoden i cafeen er blot en lille del af et større sagskompleks, der rummer flere tiltalepunkter. I alt skal 14 personer for retten i december.

Københavns Politi har i forbindelse med eksplosionen i nat sagt, at episoden kan kobles til en verserende bandekonflikt.

- Vi kan ikke sige så meget på nuværende tidspunkt af hensyn til efterforskningen, men vi ved, at nøjagtig den café har flere bandemedlemmer frekventeret. Og at dét har været udslagsgivende for, at nogen har kastet en håndgranat ind på caféen, siger politiinspektør Torben Svarrer til Ekstra Bladet.

I september blev både et pizzaria i Vanløse i København og et spisested på Amager ramt af eksplosioner. Alt i alt har der været 13 eksplosioner i og omkring København siden februar. Flere af dem har ifølge politiet en relation til bandemiljøet.

- Har de tidligere eksplosioner og episoden ved Café Arguileh en sammenhæng?

- Det skal et gennemgående politiarbejde nu afklare, siger Torben Svarrer.

Om episoden med håndgranaten siger han:

- Vi vil meget gerne høre fra nogen, der ligger inde med relevante oplysninger.

Ekstra Bladet mødte mandag ejeren af caféen, men han havde ikke lyst til at udtale sig.

Politiet modtog anmeldelsen om eksplosionen på Amagerbrogade 215 klokken 02.46. Området var efterfølgende spærret af indtil mandag morgen omkring 7.30.

Ingen personer kom til skade ved eksplosionen.

