Sammenstød på motorvej

To biler er kørt sammen på Djurslandmotorvejen tæt ved Aarhus Nord.

Det oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi til Ekstra Bladet og tilføjer, at ingen er kommet alvorligt til skade. På billeder fra ulykken kan man se, at både brandvæsen og to ambulancer blev sendt til stedet.

Politiet fik meldingen klokken 13.38, og det meste af vejen har været spærret af, hvilket har skabt kø. Bilister har dog kunnet passere i nødsporet.

- Vi er ved at rydde op derude og er snart færdige, så motorvejen vil være åben igen om et kvarters tid, lyder det fra vagtchefen kort efter klokken 14.30.