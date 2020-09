Sammy står til mega coronabøde: Nu vælter det ind med støtte

Tilbud om donationer er væltet ind, siden politiet trak bødeblokken og lukkede Michelin-restauranten Kokkeriet torsdag aften.

Det var første dag, de nye coronarestriktioner var trådt i kraft i Storkøbenhavn, og Kokkeriet skulle derfor lukke på slaget 22. På grund af sygdom var de ikke fuldt bemandede, så selvom det resterende personale løb stærkt, var der stadig gæster omkring klokken 22.30, da politiet ankom.

Politiet lukkede Sammys restaurant - men brød selv reglerne

Kokkeriet har ikke fået bøden endnu, men de kan risikere at skulle betale op mod 40.000 kroner. Men nu får de støtte fra nær og fjern.

- Det startede med en mail fra en person, der ville donere 1000 kroner. Så gik det stærkt. Det fortsætter på Facebook. Nogle vil gerne donere nogle hundrede kroner, nogle vil give 1000 kroner og andre vil give endnu mere. Det vælter ind, så jeg når slet ikke at svare dem alle sammen, siger ejeren af Kokkeriet, Sammy Shafi, til Ekstra Bladet.

Kan dække bøden

Indtil videre har Kokkeriet ikke taget imod en eneste krone. De har nemlig ikke selv startet en indsamling. Men støtten fra både kendte personer, venner, gæster og helt fremmede er 'fænomenal', lyder det fra Sammy Shafi.

- Vi har ikke startet nogen indsamling endnu. Men jeg tror ærlig talt, vi allerede har fået dækket bøden, hvis vi vælger at gøre det, siger han.

Se også: Michelin-restaurant sigtes for at holde for længe åbent

Den massive støtte falder virkelig på et tørt sted. Da nyheden først kom frem, at de havde fået en bøde og at politiet havde lukket ned for restauranten, var der mange, der skrev, at det var deres egen skyld, og at de gik imod samfundssindet.

Restaurantens personale er også selv kede af, at det endte sådan torsdag aften.

Økonomisk og psykisk presse

Fredag og lørdag har Kokkeriet da også kun lige præcis nået det. Fredag lukkede de fire minutter i 22, og lørdag lukkede de fem minutter i 22.

- Vi er lagt ned med stress fra vi åbner, til vi lukker ned. Det er næsten uanset, hvor tidligt, vi lukker gæsterne ind, så lurer det i baghovedet, at strisserne kan komme og lukke butikken.

- Vi kan ikke trække den bare to, tre eller fire minutter mere, så gæsterne lige nyde kaffen, eller håndtere det, hvis maskinen pludselig ikke tager imod dankortet. Sådan noget sker jo hele tiden, og det er der bare ikke tid til.

- Før var vi økonomisk pressede, nu er vi også psykisk pressede. Det er sgu noget lort, siger Sammy Shafi.

- Vil I kunne klare den, hvis I fik endnu en bøde i den størrelsesorden, I frygter, I får?

- Slet ikke. Alene den her bøde aner jeg ikke, hvordan vi skulle have haft råd til. Det ville vi ikke kunne klare, siger ejeren.

De nye coronarestriktioner for restauranter, barer og caféer og lignende trådte i kraft torsdag for Storkøbenhavn og blev udvidet til resten af landet lørdag.

Med de nye regler skal restauranter, barer og caféer over hele landet senest lukke klokken 22, og både gæster og personale skal bære mundbind, medmindre man sidder ned.