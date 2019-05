Saras eks slog søn ihjel: Nu har hun fået 'den bedste hævn'

'Sara, jeg er ked af at skulle sige det her, men din søn er død.'

Den forfærdelige besked fik 36-årige Sara Thane af en ambulanceredder 10. juni 2016, efter hun selv havde fundet sin søn dræbt i soveværelset hos sin ekskæreste, der var far til Nord. Han havde kvalt drengen.

I dag er Sara gravid igen. Denne gang har hun valgt at bruge donor.

- Det kommer til at tage rigtig lang tid, før jeg stoler på mennesker igen. Især mænd, siger Sara Thane til TV2 Echo.

Åben donor

Lidt under en time efter drabet på Nord tog barnets far sit eget liv ved at springe ud foran et tog fra en bro ved Danshøj Station.

Sara Thane fortalte i 2016 sin historie til Ekstra Bladet. Den kan du læse her.

Dengang havde hun ikke taget stilling til, om hun skulle have flere børn. Det har hun siden fundet ud af, at hun gerne vil.

- Den bedste hævn, jeg kunne tage over min ekskæreste, var at få et godt liv igen. Så jeg besluttede mig ret hurtigt, at jeg gerne vil have at barn mere, siger hun til Echo.

Sara Thane har valgt at bruge en såkaldt åben sæddonor, som betyder, at hvis barnet en dag gerne vil vide, hvor de kommer fra, så kan de finde ud af det.

Snart på vej

Barnet vælter allerede rundt i maven og 'har en fest'. Sara Thane er seks og en halv måned henne i graviditeten, så den lille nye baby kommer snart til verden.

- Det giver noget livsglæde og noget livslyst, som jeg ikke har haft, siden Nord døde, siger hun i programmet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sara Thane. Hun fortæller, at fordi Nords dødsdag nærmer sig, har hun ikke overskud til at deltage i flere interviews.