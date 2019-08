SAS-fly fra København tvunget til sikkerhedslanding i Milano

Et SAS-fly med kurs mod Nice i Frankrig måtte lørdag eftermiddag sikkerhedslande i den italienske by Milano.

Det bekræfter flyselskabet over for Ekstra Bladet.

Ifølge Knut Morten Johansson, international head of communication i SAS, er årsagen til landingen, at flyet undervejs mod sin destination oplevede indikationen på en brændstof-lækage, hvilket fik piloten til at reagere.

Passagerflyet lettede fra Københavns lufthavn klokken 10.52 og skulle være ankommet i Frankrig klokken 13.10.

Ombord på flyet er 146 passagerer, der omkring klokken 20.00 lørdag vil blive fløjet videre til Nice. Passagerer, der skal med flyet i Nice, vil blive ombooket til andre afgange, lyder det fra Knut Morten Johansson.

Opdateres ...