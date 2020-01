SAS-fly skifter kurs tæt på destination

Et SAS-fly fra København er mandag aften landet i Edinburgh, selvom flyets destination var Aberdeen.

Det bekræfter SAS over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at flyet netop er landet i Edinburgh, selvom destinationen var Aberdeen, lyder det fra SAS' pressetjeneste.

- Årsagen var, at det blæste meget i Aberdeen, hvorfor man valgte at omdirigere flyet til Edinburgh, fortæller de.

Ifølge flyovervågningstjenesten Flightradar24 var flyet nået til Aberdeen, hvor det cirklede rundt to gange, inden det skiftede kurs og fløj til den skotske hovedstad Edinburgh.

Flyet havde planlagt afgang 19.10 dansk tid og skulle have landet i Aberdeen klokken 20.

Ifølge Flightradar er flyet af typen CRJ-900LR, som har plads til op mod 90 passagerer. Ingen er kommet noget til i forbindelse med ændringen.

- Der er tale om en standardprocedure i forbindelse med dårligt vejr, hvor man finder en anden lufthavn i stedet, lyder det fra SAS.

De oplyser, at der endnu ikke er lagt planer for passagererne, da flyet næsten lige er landet, men at man vil arbejde på at få dem til Aberdeen 'så hurtigt som muligt'.

Ifølge DMI er der mandag aften i Aberdeen en middelvind på omkring 14 m/s med vindstød tæt på stormstyrke.