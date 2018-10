SAS-fly tvunget til sikkerhedslanding i København: Kabinetrykket faldt pludseligt

Et SAS-fly er sikkerhedslandet i Københavns Lufthavn

Et fly på vej fra København til Shangai i Kina måtte kort efter take-off vende snuden tilbage til København, da kabinetrykket pludseligt faldt.

- Man var nået til Gotland i Østersøen, hvorefter man vendte, fortæller Randi Baasch, pressemedarbejder hos SAS.

Flyet er lørdag aften retuneret til Københavns Lufthavn, men man ved endnu ikke, hvad der udløste det faldende kabinetryk.

- Det, man mistænker, er, at der en fejl i en ventil, men vi er ikke sikre endnu. Lige nu er nogle teknikere ved at kigge på flyet, fortæller hun og fortsætter:

- Vi ved ikke, om flyet kommer afsted igen, eller om passagerne skal ombookes til andre fly.

Flyet landede omkring klokken 21.15, og med sig ombord havde det 247 passagere.

Randi Baasch oplyser videre, at luftmaskerne ikke faldt ned, til trods for at kabinetrykket faldt.

Kommer flyet ikke på vingerne hertil aften, skal passagerne indlogeres på hotel.

