Satanisk seriemorder løsladt

En domstol i delstaten Illinois har fredag besluttet af løslade seriemorderen Thomas Kokoraleis, der i 1984 blev idømt livsvarigt fængsel for mord.

I løbet af 1980'erne var Kokoraleis medlem af en satanisk kult, der gik under navnet "The Ripper Crew" og som stod bag bortførelser, tortur, lemlæstelse og drab på mindst 20 kvinder i og omkring Chicago.

Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af oplysninger fra lokale medier.

Fredag informerede myndighederne om, at den 58-årige drabsdømte var blevet løsladt efter at have tilstået under en appelretssag.

At han har haft den mulighed har efterfølgende forårsaget et ramaskrig blandt de efterladte og pårørende til ofrene for Kokoraleis ugerninger.

Moren til ét af ofrene har fredag udtalt sig til lokale medier om den frygt, hendes datters morder nu skaber ved at være på fri fod. Hendes familie skal nu se sig over skulderen resten af livet.

- Hendes morder fik ikke den retfærdighed, han fortjente, men jeg tror på Gud og tvivler ikke på, at han vil levere den sidste dom, sagde Lorraine Borowski.

- Jeg håbede, at denne dag aldrig ville komme. Men uheldigvis kunne vi ikke gøre mere for at stoppe hans løsladelse.

Thomas Kokoraleis fik mulighed for at appellere sin sag, da det kom frem, at der havde været fejl i retssagen, der blev ført mellem 1982 og 1984.

Han er dog det eneste medlem af den oprindelige kult, der kan blive løsladt. To øvrige medlemmer har opbrugt deres appeller, og et tredje medlem fik dødsstraf og blev henrettet i 1999.

Pårørende til ofrene har siden 2017 kæmpet indædt for at bremse Kokoraleis mulige løsladelse.