Satte døtre i badebassin 'så det ikke blæste væk'

En amerikansk kvinde blev tirsdag anholdt af en årsag, der hører til de mere bizarre - og farlige.

Kvinden blev nemlig anholdt for at udsætte sine to døtre for fare, da hun placerede dem i et badebassin oven på en kørende bil.

Det oplyser politiet i Dixon i den delstaten Illinois.

Ifølge politiet modtog de tirsdag eftermiddag lokal tid en anmeldelse fra bekymrede borgere om, at de havde se en Audi køre på en bro i byen med et badebassin på bilens tag, hvori der sad to børn.

Politiet kørte efterfølgende til stedet, hvor de kort efter fandt kvindens Audi Q5 med et oppusteligt badebassin og de to børn oppe på taget.

Klokken 15.07 fik de stoppet bilen og anholdt føreren, 49-årige Jannifer Yeager.

Foto: Dixon, Illinois Police Department

Politiet kunne efterfølgende konstatere, at kvinden havde kørt hen til en ven for at få pustet bassinet op, hvorefter hun bad døtrene om at sidde i bassinet på hjemvejen for at forhindre det i at flyve væk.

Men det projekt blev altså afbrudt undervejs, og kvinden er nu sigtet for at bringe de to børns liv og helbred i fare.

Kvinden blev kørt på politistationen efter episoden, men hun er siden blevet løsladt mod kaution.