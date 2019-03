Satte ild til bank: Der var for lang ventetid

Det var angiveligt utilfredshed med at skulle stå i kø, der fik Nur Islam til at sætte ild til en bank i i en forstad til den australske millionby Melbourne i november 2016. Det skriver 7News.

Den 24-årige asylansøger fra Myanmar forlod banken, da han synes ekspeditionen gik for langsomt, men få minutter senere vendte han tilbage med 11 liter benzin, som han hældte ud på gulvet i indgangen og satte ild til. Det spredte forståeligt nok vild panik blandt de 39 mennesker, der var til stede og måtte flygte for livet.

Ingen mistede livet under branden, men 15 personer kom alvorligt til skade, og de har ifølge australske 9News vidnet i retssagen mod Nur Islam, som fredag blev idømt syv års fængsel for sin handling.

Under retssagen kom det frem, at Nur Islam, som selv blev forbrændt på 60 procent af kroppen under ildspåsættelsen, dagen forinden havde røget metamfetamin. Islam har selv forklaret, at han ikke kan huske hvorfor han havde den brændbare væske med ind i banken, men at han var vred, fordi banken var for lang tid om at betjene ham.

Nur Islams asylansøgning blev i september afvist, og ifølge hans advokat vil han formentlig blive gjort statsløs efter endt afsoning, da han ikke skal regne med at blive lukket tilbage ind i sit hjemland.