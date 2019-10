Satte ild til bygning flere gange: Ville hjem til Polen

En 38-årig polak satte gentagne gange ild til en toiletbygning i håb om at blive sendt hjem til Polen

En patrulje fra Københavns Vestegns Politi fik sig noget af en overraskelse, da den onsdag rykkede ud til anmeldelser om en toiletbygning i flammer på Hundige Havnevej.

Ikke langt fra bygningen stod nemlig en mand, som tog skylden for at have sat ild til bygningen.

Det fortæller vagtchef Peter Grønbæk.

- Vi har haft tre sager om ild i den samme toiletbygning på få uger, og manden kunne så fortælle, at det var ham, der stod bag i alle tilfælde, fortæller vagtchefen.

Og det var der en helt særlig grund til.

- Manden er polak, og hans forklaring var, at han gerne vil hjem til Polen igen, siger Peter Grønbæk.

Anholdt på stedet

Manden, der er 38 år, blev anholdt på stedet og taget med på stationen.

- Han er blevet afhørt, og vi forventer at kunne fremstille ham i et grundlovsforhør med henblik på fængsling, fortæller vagtchefen.

Politiet kan ikke oplyse, hvad manden laver i Danmark, eller hvorfor han ikke fortrak at forlade landet på lovlig vis.