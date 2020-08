Satte ild til overbos lejlighed

En 30-årig mand er blevet dømt for at have sat ild til sin kvindelige overbos lejlighed

En 48-årig kvinde fik en chokerende oplevelse, mens hun var hjemme i sin lejlighed i Viby J. Hun havde hørt underboen banke hårdt på døren og råbe, at hun skulle lukke op, ellers ville han brænde hendes lejlighed ned. Men da kvinden var utryg ved underboen, der flere gange havde klaget over, at hun larmede, turde hun ikke åbne døren.



Kort efter hældte den mandlige underbo brændbar væske ind gennem brevsprækken og satte ild til lejligheden. Branden bredte sig, og den 48-årige kvinde blev forbrændt i ansigtet og på fødderne, inden hun nåede i sikkerhed. Flere andre beboere i opgangen måtte reddes ud af brandvæsenet.

Sådan beskriver Østjyllands Politi forløbet, der fandt sted tilbage i januar efter, at den 30-årige underbo onsdag fik en dom. Han blev ved retten i Aarhus dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling uden længstetid,

Manden var hurtigt blevet anholdt efter branden. Ved en ransagning af hans lejlighed, fandt betjentene bl.a. flasker med benzin.



. Det er en meget alvorligt form for brandstiftelse, for den 30-årige kan ikke have været i tvivl om, at han udsatte sin overbo og andre personer for livsfare ved at sætte ild til hendes lejlighed på den måde. Det var rent held, at ingen kom mere alvorligt til skade. Med baggrund i Retslægerådets vurdering af den 30-årige mentale tilstand, er jeg tilfreds med anbringelsesdommen, siger specialanklager Jesper Rubow i pressemeddelelsen.



Den 30-årige nægtede sig skyldig og forklarede i retten, at han ikke var hjemme, da branden blev påsat. Han ankede dommen til frifindelse.