Satte politi i gang: Mand viste våbenlignende genstand

En mand viste en våbenlignende genstand, der viste sig at være legetøj

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Københavns Politi undersøgte fredag eftermiddag et mistænkeligt forhold i området omkring Østerport Station.

Det bekræftede vagtchef hos politiet Kristian Rohdin overfor Ekstra Bladet.

- Vi undersøger et mistænkeligt forhold. Det kræver noget mandskab. Mere kan jeg ikke sige lige nu.

Efter politiet kom til stedet fandt de ud af, at det var en mand, der havde fremvist en våbenlignende genstand, der viste sig at være et legetøjsvåben.

- Klokken 16.53 fandt vi våbnene i en skraldespand, og det viste sig at være legetøjsvåben,siger vagtchefen til TV2.

Anmeldelsen løb ind 16.32.