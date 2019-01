Satudarah kommer med usædvanlig besked til politiet

Rockerklubben lægger afstand til drabssigtede over for ordensmagten

Normalt er rockere ikke ligefrem meddelsomme over for politiet, når det gælder interne anliggender.

Men efter Ekstra Bladet i går kunne afsløre, at to drabssigtede i sagen om mordet på radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar er suspenderet fra rockerklubben Satudarah, bekræfter Københavns Politi, at man har modtaget en tilsvarende besked.

Det oplyser leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet Brian Belling.

- Man lægger afstand til de pågældende, og det tager vi selvfølgelig med i efterforskningen, siger efterforskningslederen.

Mandag blev to af de tre sigtede i sagen om drabet på radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar suspenderet fra rockerklubben Satudarah.

'Pr. 21. januar er de to sigtede i drabssagen suspenderet, indtil en eventuel retssag har fundet sted. Først derefter tages der stilling til deres eventuelle fremtid i Satudarah MC Danmark', lyder det i en besked fra grupperingen til Ekstra Bladet..

Meldingen kommer, efter Ekstra Bladet i sidste uge kunne afsløre, at en 24-årig drabssigtet blev optaget som fuldgyldigt medlem i Satudarah, kort inden han blev anholdt.

Sigtelse ændret: To gennemførte drab på radiovært

Den 31-årige Yasar blev skudt, mens han om aftenen 19. november sad i sin bil på Hejrevej i Københavns Nordvest-kvarter efter en reception for sin bog ’Rødder’. Bogen er skrevet i samarbejde med journalist og forfatter Marie Louise Toksvig.

Ved et fristforlængelsesmøde ved Retten på Frederiksberg i sidste uge konkretiserede anklageren sigtelsen i sagen, hvor tre personer med Satudarah-relationer er sigtet.

Trioen er sigtet for 'i forening og/eller efter forudgående aftale og planlægning med andre p.t. uidentificerede gerningsmænd at have dræbt Nedim Yasar'.

Sigtelsen blev ved retsmødet skærpet, således at politiet nu mener, at to af de sigtede stod bag selve drabet. Den tredje er fortsat sigtet i sagen og mistænkt for deltagelse i planlægning.