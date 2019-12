Satudarah-rocker skal optræde til ungdomsfest

Et fuldgyldigt medlem af rockerklubben Saturdarah er blevet hyret af Løget Ungeråd til at spille en koncert i Vejle, der henvender sig til unge mellem 15-19 år.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Rapperen A'typisk, der hedder Amin Kevlar, rapper i flere af sine sange om alt fra hvidvask af penge til likvideringer med maskinpistoler.

A'typisk sammen med bokseren Patrik Nielsen.

I billetsalget beskrives A'typisk som en veteran i dansk rap, og der linkes til sangen 'Fri fod'. Her indledes sangen med ordene:

'Knytnæver til du spytter tænder. Stikker bliver stukket, til de ikke bløder længere.'

Musikeren bekræftede i 2016 at have bånd til rockerklubben Satudarah på sin Facebook-profil. Han indsatte rockergruppens logo og offentliggjorde flere billeder af Satudarah-medlemmer.

Men valget faldt altså på ham, da ungerådet skulle hyre en musiker til deres nye initiativ Lur Festival, der finder sted i Vejle 15 februar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

A'typisk. Screendump fra billetsalget.

Se også: Pladeselskab i rockerbrøler

Skadelig for børn og unge

Unge Rådet støttes af boligforeningen AAB Vejle og Vejle Kommunes Boligsociale Helhedsplan.

Formålet er 'at skabe et sundt og velfungerende ungdomsliv, hvor sammenhold og sociale relationer er fundamentale værdier,' som det lyder i beskrivelsen.

Det formål stemmer umiddelbart dårligt overens med et budskab om, at 'en panser skal ligge i graven,' som A'typisk fremturer med i en anden sang.

Ifølge Vejle Amts Folkeblads oplysninger har Sydøstjyllands Politi og Vejle Kommune understreget over for Løget Ungeråd, at man ikke bakker op om eller billiger koncerten. Og lederen af SSP i Vejle, Helle Brynaa, betegner ligefrem sådan en koncert som 'skadelig for børn og unge.'

Men det har ikke fået ungerådet til at aflyse.

Næstformand i boligforening: - VI har glemt at google ham

Ungerådets formand, Jonas Nielsen, er ikke meget for at forklare den opsigtsvækkende booking.

- Jeg vil ikke udtale mig om den her fest. Jeg har ingen kommentarer, siger Jonas Nielsen.

Er det ikke lidt underligt at hyre en rocker til en ungdomskoncert?

- Jeg har ikke lyst til at sige noget om det, siger Jonas Nielsen.

Ekstra Bladet bliver i stedet henvist til næstformanden i AAB Vejles lokalafdeling 42, Ellen Pedersen. Afdelingen har støttet op om koncerten og lægger lokaler til festen.

Hvorfor vælger I at lægge lokaler til den her koncert?

- Prøv, at hør her. Vi snakker unge mennesker, der gerne vil have en fest. Det er sket stille og roligt. Men vi har ikke googlet ham, det må jeg indrømme. Det har vi ikke været gode nok til, siger Ellen Pedersen.

Hvorfor har I ikke googlet ham?

- Jeg siger ikke mere, lyder det fra Ellen Pedersen.

Herunder kan du læse meget mere om A'typisk:

Vokseværk i Satudarah: Så brutale er de

Se også: Pladeselskab i rockerbrøler Se også: Toprocker poserer med Kalashnikov i musikvideo