Saudi-kronprins under anklage: Han kendte systemkritikers formodede mordere

Mens avisen Washington Post torsdag bragte en bevægende sidste kommentar fra den forsvundne journalist Jamal Khashoggi, knytter stadig flere spor Saudi-Arabiens stærke mand kronprins Mohammed bin Salman til begivenhederne i Istanbul.

Her gik Jamal Khashoggi 2. oktober ind på sit hjemlands konsulat for at ordne nogle banale papirer.

Siden har ingen set den 60-årige systemkritiker. En strøm af oplysninger tyder på, at han blev dræbt og parteret inde i bygningen, hvorefter ligdelene blev skaffet af vejen under endnu uklare omstændigheder.

Hvem er den forsvundne Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, 60 år, har i det sidste år levet i eksil i USA, hvor han skrev en fast klumme i avisen Washington Post. Han var tidligere tæt på den saudiske top, men kom i opposition til regimet, da kronprins Mohammed bin Salman sidste år erobrede positionen som det islamiske kongeriges stærke mand. 2. oktober gik Khashoggi ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul for at hente nogle skilsmissepapirer fra hjemlandet, så han kunne blive gift med sin tyrkiske kæreste. Hun ventede udenfor, men så ham aldrig igen. Vis mere Luk

Håbede på gensyn

Torsdag trykte Washington Post hans sidste offentligt kendte ord. I indledningen skriver bladets redaktør for international debat, Karen Attiah:

- Jeg modtog denne klumme fra Jamal Khashoggis oversætter og assistent dagen efter, at han var meldt forsvundet i Istanbul. The Post ventede med at offentliggøre den, fordi vi håbede, at han ville vende tilbage, så han og jeg kunne ordne teksten sammen. Nu må jeg acceptere, at det ikke kommer til at ske. Dette er den sidste artikel fra ham, jeg kommer til at redigere til The Post, lyder det fra redaktøren.

Artiklen bringes under overskriften: 'Hvad den arabiske verden behøver mest er ytringsfrihed'.

Khashoggi opregner, at kun et land i den arabiske verden kan katagoriseres som frit ifølge en rapport fra tænketanken Freedom House. Dette land er Tunesien, mens tre stater, Jordan, Marokko og Kuwait, beskrives som 'delvist fri'. Resten af de mange lande hører ind under kategorien 'ikke fri'.

Khashoggi minder om det store håb, der blev vakt under det såkaldte arabiske forår i 2001.

- Men forventningerne blev hurtigt knust. Disse samfund faldt enten tilbage til deres gamle status eller stod over for endnu barskere forhold, skriver han om den store nedtur.

Imens fortsætter tyrkisk politi jagten på spor i Istanbul, hvor både konsultatet og generalkonsulens bopæl er blevet underkastet langvarige undersøgelser af kriminalteknikere.

Resultaterne er endnu ikke fremlagt. Men i over en uge har anonyme tyrkiske kilder lækket detaljer om forløbet til både ledende amerikanske aviser og tyrkiske regeringstro medier.

Af disse oplysninger fremgår det, at Kashoggi døde i hænderne på medlemmer af et 15 mands saudisk specialteam, der få timer forinden var ankommet til Istanbul i to privatfly.

Han blev angiveligt mishandlet, bedøvet og parteret levende af en kendt saudisk retsmediciner. Det hele skete i løbet af få minutter, oplyser kilderne.

Medier: Læge hørte musik, mens han parterede systemkritiker levende

Alle 15 mand forlod samme dag Istanbul ombord på de to fly. Undervejs til lufthavnen var en del af dem forbi generalkonsulens private bopæl, hvor de spiste et måltid.

Så sent som onsdag benægtede Saudi-Arabiens reelle magthaver, kronprins Mohammed bin Salman, i en telefonsamtale med USA's præsident Trump, at han har det mindste kendskab til begivenhederne.

Men ifølge New York Times er amerikanske efterretningstjenester i stigende grad overbevist om, at kronprinsen selv spillede en rolle i Khashoggis forsvinden og mulige død.

Et af de stærkeste indicier er sammensætningen af det saudiske hold, der slog til i Istanbul.

Mindst fire af de 15 mænd er identificeret som medlemmer af kronprinsens livvagt, og flere af dem har ledsaget ham på udlandsrejser, skrev New York Times tirsdag

Torsdag bringer samme avis en stribe fotografier, der dokumenterer et medlem af gruppens færden i Istanbul, herunder hans ankomst til konsulatet nogle timer før Khashoggis fatale fremmøde.

Manden hedder Maher Abdulaziz Mutreb. Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, er han tidligere saudisk topdiplomat. Men billederne fra Istanbul viser, at han åbenbart også gør sig i andre aktiviteter.

Mutreb har flere gange ledsaget kronprinsen i udlandet og holdt sig tæt på Mohhamed bin Salman under et besøg i USA i foråret.

Ud fra tidskoder på overvågningsbilleder, som New York Times har fra den tyrkiske avis Sabah, kan det fastslås, at Mutreb ankommer til konsulatet 2. oktober kl. 9.55 om morgenen - godt tre timer før Khashoggi.

Kl. 16.45 ses Mutreb ved generalkonsulens private bopæl.

Han forlader sit hotel kl. 17.15, og 17.58 er han i lufthavnen for at flyve retur til Saudi-Arabien i et lejet privatfly, der ofte bruges af landet højeste myndigheder.

Netop billeder fra overvågningskameraer er et vigtigt redskab for det tyrkiske politi til at afdække forløbet.

Ifølge Middle East Eye kørte i alt 14 biler til og fra konsultatet 2. oktober, hvor Khashoggi forsvandt.

Bilernes ruter rundt i byen søges nu kortlagt, blandt andet ved hjælp af faste kameraer. Målet er at finde ligdelene fra den forsvundne mand.