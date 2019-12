Saudiaraber mistænkes for dødeligt angreb på base i USA

Personen, der har dræbt flere personer på en flådebase i den amerikanske delstat Florida, formodes at være en saudiaraber, der var under optræning i USA.

Det oplyser to embedsmænd tilknyttet forsvaret til nyhedsbureauet Reuters.

CNN henviser også til flere kilder, der har oplyst, at det var en saudiaraber fra det saudiske militær, som åbnede ild inde på basen.

Soldater fra det meste af verden deltager i træning på flådebasen, skriver avisen USA Today.

Flere amerikanske medier vurderer, at skyderiet vil blive efterforsket som en terrorhandling.

I alt fire personer er dræbt og flere såret under skyderiet på basen Naval Air Station Pensacola.

Den ene af de døde er gerningsmanden, oplyste den lokale sherif i Escambia County, David Morgan, tidligere.

Han sagde, at en bevæbnet person var blevet antruffet fredag morgen - om eftermiddagen dansk tid.

Skyderiet var begyndt klokken 6.30 fredag morgen, og det sluttede først klokken 8.00 ifølge USA Today, da den formodede saudiaraber var blevet stoppet af to betjente.

Reuters skrev tidligere, at gerningsmanden var blevet skudt i et undervisningslokale på basen.

Sheriffen ønskede tidligere ikke at oplyse noget om den dræbtes identitet.

- At bevæge sig forbi gerningsstedet var som at være deltager i en film, sagde han.

Otte mennesker behandles på det nærmeste hospital for deres skader.

Under aktionen blev to af sheriffens assistenter såret. Den ene blev ramt af et skud i armen, mens den anden blev ramt i knæet. Begge ventes at overleve.

En talsmand for Det Hvide Hus siger, at præsident Donald Trump følger situationen på basen.

Naval Air Station Pensacola ligger nær Floridas grænse til delstaten Alabama og er et større uddannelsessted for flåden. Det er også her, Blue Angels holder til. Det er en luftakrobatisk enhed, der deltager i opvisninger.

Der arbejder 16.000 militærfolk og 7400 civile på basen.

Onsdag skød en marinesoldat tre civile på den historiske flådebase Pearl Harbor i Hawaii. To mistede livet, mens en tredje blev såret. Gerningsmanden tog efterfølgende sit eget liv.