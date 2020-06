Saudisk ambassadør indkaldt til samtale efter terrorsigtelser

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser onsdag, at man har udvidet sigtelserne mod tre ledende medlemmer af den iranske seperatistbevægelse ASMLA til også at omhandle finansiering af terror og spionage mod militære anliggende i Danmark.

Mændene var i forvejen sigtet for at billige terror og for spionage på vegne af en saudiarabisk efterretningstjeneste, som ifølge de nye sigtelser også har ydet økonomisk støtte til de tre mænd.

De nye sigtelser fik onsdag udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til at indkalde Saudi-Arabiens ambassadør Fahad bin Maayouf Al Ruwaily til et møde med Udenrigsministeriets politiske direktør.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er meget alvorlige nye sigtelser, som myndighederne i dag har offentliggjort. De nye sigtelser gør en allerede helt uacceptabel sag endnu mere alvorlig, og kræver en klar reaktion, udtaler Jeppe Kofoed.

- Det er i dag fra dansk side gjort krystalklart over for den saudiarabiske ambassadør, at vi ikke under nogen omstændigheder vil acceptere den slags aktiviteter, og vores ambassadør i Riyadh har gentaget samme budskab direkte over for de saudiarabiske myndigheder.

Jeppe Kofod vil også selv rejse sagen med den saudiarabiske udenrigsminister, fremgår det.