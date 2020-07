Savner vidner efter skyderi

Politiet efterlyser vidner til et skyderi torsdag aften på på Brøndby Nordvej i Brøndby. Det oplyser politikommissær ved Københavns Vestegns Politi Henrik Hougaard til Ekstra Bladet.

Meldingen om skyderiet fik politiet klokken 23.08 i aftes.

Vi har afspærret omkring Brøndby Nord Vej pga. skyderi. Følg vores anvisninger på stedet. Der er intet, der tyder på, at nogen er kommet til skade. Mulige gerningsmænd er løbet fra stedet mod Turpinsvinget. Vidner kan henvende sig på 114./Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) July 30, 2020

- Ingen er ramt, men vi undersøger selvfølgelig baggrunden for hændelsen. Mere ved vi ikke på nuværende tidspunkt - vi har heller ikke fat i dem, der har affyret skudene, sagde vagtchef Thomas Christensen umiddelbart efter.

Ekstra Bladets mand på stedet fortalte, at han kunne se 'i hvert fald fem' afskudte patroner ligge på jorden.

Foto: Kenneth Meyer

Ordensmagten har siden sikret et par køretøjer fra gerningsstedet. Bilerne har dog vist sig at tilhøre almindelige borgere og menes således ikke at kunne kaste yderligere lys over motiv eller gerningsmænd.

Foreløbig er ingen anholdt i sagen, og politiet vil meget gerne tale med vidner til episoden.

- Vores lokalpoliti vil være til stede i området i dag, siger Henrik Hougaard og fortæller, at de mobile politistation vil rykke ud.

'Vidner med oplysninger og borgere i kvarteret er velkomne til at henvende sig til lokalpolitiet, som er til stede med en mobil politistation på Brøndby Nord Vej 173 til først på eftermiddagen. Man kan også altid henvende sig til politipatruljer i området eller kontakte Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på telefon 43 86 14 48', skriver politiet desuden i en pressemeddelelse fredag.