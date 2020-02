Scandlines aflyser færgeafgange fra Gedser til Rostock

På grund af kraftig vind og strømforholdene vil sejladsen fra Gedser til Rostock være indstillet i morgen indtil klokken 19.15.

- På grund af det dårlige vejr sejler afgangene fra Gedser klokken 7, 9, 11, 13 og 17 ikke i morgen, fortæller presseansvarlig for Scandlines Anette Ustrup Svendsen.

- Vi ombooker derfor vores passagerer til afgangene fra Rødby til Puttgarden, der forsat sejler efter planen.

Scandlines forventer, at kunne genoptage sine afgange mellem Gedser og Rostock fra klokken 19.15 onsdag.

Anette Ustrup Svendsen bemærker, at vejrforholdene ikke betyder noget for de afgange, der er tirsdag aften og natten til onsdag. Det gælder både for Gedser-Rostock-ruten og Rødby-Puttgarden-ruten.

Scandlines transporterer årligt flere millioner passagerer på ruterne mellem Rødby og Gedser på henholdsvis Lolland og Falster og Puttgarden og Rostock i det nordlige Tyskland.

Alene i 2018 fragtede Scandlines 7,4 millioner passagerer på de to ruter.