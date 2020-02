Scooter-drabet: 30 tips til politiet

Politiet i Fredericia efterforsker fortsat skuddrabet på en 24-årig mand - politiet har offentliggjort et billede

Politiet jager fortsat den mand, som mandag eftermiddag rettede et våben mod og dræbte en 24-årig mand i Fredericia.

I går offentliggjorde Sydøstjyllands Politi et foto af den mand, som man formoder er drabsmanden. På billedet ses den sortklædte mand iført en karakteristisk styrthjelm med hvid stribe køre på en mørk scooter.

Politiet beder om hjælp til at identificere denne mand. Politifoto

Politiet har ikke ønske at fortælle, hvor de har billedet fra. Om der er tale om overvågningsbilleder, eller om en borger har fotograferet gerningsmanden. Men offentliggørelsen har ført til, at politiet nu har fået omkring 30 henvendelser.

Henvendelserne favner bredt. Flere af dem drejer sig specifikt om scooteren, som flere har set køre rundt i Fredericia før gerningstidspunktet, oplyser politiet onsdag formiddag.

Drabet skete mandag klokken cirka 13.50 ved Korsbækparken 6. Offeret faldt om, da han blev ramt af skud i brystet. Han blev erklæret død på hospitalet.

- Vi opfordrer fortsat borgere til at henvende sig til os via 114, hvis de genkender personen på scooteren eller har andre oplysninger i sagen. Det er meget vigtigt for os, understreger politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi.

