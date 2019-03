Se den vilde jagt: Kaprede bil og flygtede

En biltyv måtte tagene benene på nakken, da hans flugt fra politiet ikke gik så smidigt, som han kunne have ønsket

Efter en dramatisk flugt fra politiet blev en mand fredag morgen anholdt i Detroit i USA.

Det skriver det lokale medie Detroit News.

Politiet var efter manden, fordi de mistænkte ham for at have kapret en bil tidligt fredag morgen.

- Offeret var en sort mand i begyndelsen af 20'erne, og den mistænkte, en sort mand, stjal en Chevy Colorado fra 2012, siger politibetjent Holly Lowe fra politiet i Detroit.

- Offeret sagde, at køretøjet havde et tracking-system, så Commercial Auto Theft fulgte bilen. Den bevægede sig til flere lokationer i byen, lyder det fra politiet.

Men til sidst lykkedes det politiet at stoppe bilen og fange en mand.

Det krævede bare først en biljagt, et uheld og en forfølgelse til fods.

Se den dramatiske jagt i videoen øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En mordmistænkte bilist kastede sig med dødsforagt ud i trafikken og blev først stoppet, da han tørnede sammen med ordensmagten. Video: KameraOne.

To kvinder skred fra en restaurantregning på 13 dollars, men selvom politiet kastede sømmåtter ud, fik det ikke kvinderne til at opgive flugten fra politiet. Til gengæld holdt de pænt for rødt lys. Se den absurde biljagt i videoen (Viode: Kameraone)