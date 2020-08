Se den vilde mail: Zeidler truer med kølletæsk

Den tidligere lokalpolitiker mener ikke, at det rager andre, hvad han laver i sin have, hvor der onsdag blev afholdt gangbangs

Nok lægger den rufferidømte eks-politiker Per Zeidler hjem til gruppeknald og grillpølser, men hvis Ekstra Bladets udsendte igen kommer forbi, venter der slag med kølle fremfor currywurst mit alles.

Det lader han forstå i en mail til Ekstra Bladet, da han bliver spurgt ind til det såkaldt gangbang, der onsdag blev afholdt i hans have, og som betyder, at der er flere mænd om en kvinde.

'Endelig kan du sige til dine kollegaer, at kommer de, eller du og ringer på min dør eller andet, så slår jeg dem med en kølle så hårdt, at de skal på skadestuen, og jeg går gerne i fængsel for dette. Jeg tænker også at skader på biler, kameraer mv. kan forekomme. Det må du også gerne citere mig for. Og nej, jeg er ikke ramt af solstik, blot almindelig lede overfor mennesker, der lever af at skrive løgne om andre i Breaking news, hvor man ofte alligevel ikke kan genkende overskriften i selve teksten,' skriver han.

Tilbage i 2019 viste Kanal 5 dokumentaren 'Gangbang-politikeren', der omhandlede Per Zeidlers arrangementer - blandt andet en gangbang-sommerfest. Video: Discovery Networks Danmark

Pris: 2400-3000 kroner

I 2019 blev Per Zeidler dømt for rufferi og for at have stået bag 73 gangbangs, der tilsammen havde indbragt bagmændene 200.000 kroner. Efterfølgende blev han af Kanal 5 afsløret i at fortsætte med at tjene penge på sexfester i sit hjem nord for Hadsund. Derpå blev han igen tiltalt for rufferi, men den sag er ikke afgjort.

Onsdag i denne uge blev der så igen inviteret til et arrangement i 'en dejlig stor og lukket have et diskret sted som er vores eget kollektiv ved Hadsund. Vi har garderet os, hvis vejret ikke vil det vi vil, således vil der være opstillet både en pavillion og et partytelt til formålet.'

Ekstra Bladet var forbi, som du kan læse her.

Ved onsdagens gangbang i hjemmet nordøst for Hadsund kunne mænd betale mellem 2400 og 3000 kroner for at deltage i sexfesten, som blev afholdt hos den tidligere politiker Per Zeidler.

Ekstra Bladet ankom til den tidligere lokalpolitikers hus, mens der foregik et gangbang i haven. Foto: Ernst van Norde

Ekstra Bladet har efterfølgende forsøgt at ringe til Per Zeidler, ligesom vi har sendt en række spørgsmål til ham på mail.

Eftersom han tidligere er dømt for rufferi, vil vi blandt andet høre, hvad han nu får ud af arrangementerne, og hvem de 2400-3000 kroner går til. Endelig, hvordan han forholder sig til corona ved arrangementerne.

Truer med kølle

Ud over truslen om kølletæsk, svarer Per Zeidler på mail:

'Skriv de samme løgnehistorier som I plejer.'

'F.eks total udnyttelse. De bliver tvunget ind fra gaden, og skal som minimum tilbyde analsex og uden kondom og helst være under 18 år. Af de penge, der kommer i kassen får jeg de 95 % naturligvis eller det mon 98 % eller ingenting måske. Skriv også gerne, at jeg er på stoffer, og derfor er nødt til at få mindst 95 % af alt der kommer ind. Jeg er forøvrigt også blevet milionær på det. Jeg sælger også stoffer, og har selvfølgelig også trafficing på programmet. Vold er en naturlig del af det hele, og om natten er pigerne låst inde.'

'Og husk nu at krydre det med politikeren eller ex. Politikeren selvom det er over 3 år siden, eller hvad med noget om politikeren og børnepornografi, så er jeg sikker på at stikket er hjemme for jer, og I får en pris samt lønforhøjelse for godt udført jounalistik (stærk ironi kan forekomme),' lyder det i mailen, der fortsætter:

'Endelig kan I skrive, at hvad jeg laver og gør i mit private hjem, eller hvad andre låner mit hus til, rager ikke nogle som helst.'

Per Zeidler var valgt ind i Syddjurs Kommune. Foto Ernst van Norde

Mailen fortsætter:

'Hvis I så en dag KUNNE tænke jer og se, hvordan det virkelig foregår, og få en anonym snak med både de kvinder der deltager og nogle af mændene og jeg selv, og I kan finde ud af at skrive det som passer, så vend tilbage. Men det er nok for meget at forlange at journalister, der giver hån mod fakta og sandhed, men lever af løgne og svine andre mennesker til.'

'I øvrigt kan jeg ikke se at der har været ringet, men vil heller ikke bruge tiden på jer alligevel. Alt jeg har skrevet må du gerne citere ordret. I don't care.'

Professor: Sådan er rufferiparagraffen Når der inviteres til gangbang og grillpølser, hvor er grænsen så i forhold til, om det er sex eller pølser, der betales for? Ekstra Bladet har spurgt Trine Baumbach, juraprofessor fra Københavns Universitet. Hun understreger, at hun ikke udtaler sig om konkrete sager - kun i generelle vendinger. - Det afgørende er, om man tjener penge på en andens prostitution, for gør man det, er det rufferi, siger hun. Til sexfesten er pølser, sex og øl indeholdt i prisen, fremgår det af annoncen. Ifølge professoren vil det være op til anklageren at løfte bevisbyrden. - Koster en grillpølse fra Bilka 1971 kroner, eller koster den 12 kroner stykket? Det bliver et bevisspørgsmål. Vis mere Luk