Se det her: Nicolai overfaldet af taxachauffør

Torsdag aften tog Nicolai Oster en taxa fra Københavns Hovedbanegård, men turen gik langt fra, som han havde forventet.

Da han skulle betale for turen, der kostede omkring 100 kroner, blev taxachaufføren ophidset over, at Nicolai kun havde en tusindkroneseddel.

Adskillige grimme skældsord fløj ud af chaufførens mund, og det fik Nicolai til at afslutte sin telefonsamtale med den veninde, han havde talt med under hele turen.

- Så begynder jeg at filme, fordi jeg bliver utryg, forklarer Nicolai Oster.

Du kan se den voldsomme episode i videoen over artiklen.

Da det går op for chaufføren, at Nicolai hverken bruger MobilePay og heller ikke kan betale med kort, træder chaufføren på speederen, idet han insisterer på, at sedlen skal veksles.

En ubehagelig situation

På det tidspunkt har Nicolai Oster dog fået nok, og han får chaufføren til at stoppe, hvorefter Nicolai går ud af bilen.

Hvorfor siger du ikke ja til at veksle din seddel?

- Det er en meget ubehagelig situation, fordi han er så aggressiv. Det havde været noget helt andet, hvis han havde været flink, så ville jeg gerne have kørt med og vekslet den. Men jeg blev så utryg, og da han havde sat mig af, blev det virkelig, virkelig ubehageligt, siger Nicolai Oster til Ekstra Bladet.

På videoen ses det, at taxachaufføren stiger ud af bilen og råber, mens han går hen mod Nicolai Oster.

- Så skubber han til mig og truer mig ved at spørge, om jeg skal have en flad. Derefter spytter han mig direkte i ansigtet og slår ud efter min hånd, siger Nicolai Oster.

Nicolai Oster forklarer til Ekstra Bladet, at han ikke bruger MobilePay, fordi han bor i udlandet, og at hans betalingskort lå i hans lejlighed.

Nicolai Oster fortæller desuden, at han ikke forinden havde gjort noget for at provokere chaufføren. Han havde talt i telefon med sin veninde og stort set ikke udvekslet et ord med chaufføren, før han skulle betale.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at man har modtaget en anmeldelse, og at man er i gang med at behandle sagen. Ingen er foreløbigt blevet sigtet.

Idømt bøder

Det er ikke første gang, at Nicolai Oster tiltrækker sig mediernes opmærksomhed. Den tidligere næstformand for Liberal Alliances Ungdom er tidligere idømt 10 dagsbøder for at overtræde straffelovens paragraf 121, der handler om, at man med "hån, skældsord eller anden fornærmelig tale overfalder" offentligt ansatte.

Det skete, da han ved Christiania havde konfronteret en kvindelig betjent og nævnt oplysninger om hendes bopæl og børn. Han blev i landsretten frikendt for at have truet betjenten, og dermed slap Nicolai Oster for fængselsstraf.

Han understreger selv, at de to episoder ikke har noget med hinanden at gøre, og at hændelsen med betjenten ligger flere år tilbage. Han siger til Ekstra Bladet, at han fortryder at have nævnt betjentens børn, og at videoen i dette tilfælde taler for sig selv.

Uacceptabel opførsel

Nicolai Oster fortæller, at han selv dagen efter har været helt slået ud af oplevelsen.

- Det der med at blive spyttet i ansigtet. Det er ydmygende og klamt. Også fordi det er en taxachauffør. Han arbejder inden for servicefaget, og jeg er hans kunde. Hvis jeg var blevet spyttet på gaden af en fremmed havde det været noget andet. Det er grænseoverskridende uanset hvad, men det her er som at gå ind på en restaurant og blive spyttet i hovedet af en tjener. Det er ikke lige, hvad man regner med, siger Nicolai Oster.

Ekstra Bladet har været i kontakt med chaufførens arbejdsgiver, TAXA 4x35. Palle Christensen fortæller, at man tager skarp afstand fra chaufførens opførsel, som han kalder for 'fuldstændig uacceptabel'. Der er nu påbegyndt en intern undersøgelse.

Taxaselskabet vil ikke kommentere yderligere, før der er nyt i sagen. Københavns Politi fortæller, at chaufføren endnu ikke er sigtet, men at man regner med hurtigt at kunne identificere ham ud fra det videomateriale, man har modtaget.