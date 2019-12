Se fyrværkerikrigen: - De er svære at stoppe

Politiet får dagligt meldinger om fyrværkerikrige, men de er svære at forhindre, lyder meldingen

Det buldrer og brager på Lundtoftegade på Nørrebro i København.

Her udspiller sig disse dage en fyrværkerikrig mellem store grupperinger.

- De render rundt i grupper på 20-30 personer, og det er jo ikke børn. Og Jeg har i hvert fald ikke set nogle politibiler, når jeg har anmeldt det, fortæller en beboer i området, som ikke vil stå frem med navn, til Ekstra Bladet.

Forsvinder hurtigt

Københavns Politi bekræfter episoderne.

- Vi får anmeldelser der ude omkring om fyrværkeri. Men det er overalt i politikredsen, at folk anmelder, at der bliver affyret fyrværkeri.

- Vi prøver at sætte en stopper for det. Men ofte når vi når der ud, er de allerede væk. De er svære at stoppe, siger vagtchef Henrik Brix.

Han kunne desuden oplyse, at de får anmeldelser om den slags fyrværkerisager dagligt i politikredsen, og at politiet ikke kan prioritere alle fyrværkerisagerne.

En svær kamp

Den bekymrede beboer, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, står tilbage uden hjælp.

- Jeg ringede til politiet, for jeg kunne give nøjagtige betegnelser af, hvor de var henne. Men det virkede som om, at det var en kamp, de ikke kunne overskue at tage.

- Hvis der er en, der bliver ramt i øjet, så er han jo blind. Men så længe de rammer hinanden, så kan man næsten være ligeglad. Problemet er bare, at de ikke har nogen kontrol over det, siger han.

