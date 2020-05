Se overvågningsvideo: Efterlyser haltende mistænkt

En mand er mistænkt for forsøg på brandstiftelse mod et pizzeria

En haltende mand med en hvid Ajax-dunk i hånden bliver nu efterlyst som mistænkt for et forsøg på brandstiftelse mod et pizzeria i Elling ved Frederikshavn.

Det skete 1. marts i år mod Milano Pizza Elling på Grundtvigsvej, hvor gerningsmanden ankom til fods med benzindunken, der blev hældt ud på stedet.

På en overvågningsvideo, som Nordjyllands Politi har offentliggjort i jagten på gerningsmanden, kan man se, at den mistænkte kom til gerningsstedet ved halv tolv-tiden om aftenen, hvor han gik hen til et bænkesæt og satte den hvide benzindunk på bordet og først herefter trak en hætte fra sin trøje over hovedet.

- Omkring to minutter efter løber han fra stedet, og her kan vi konstatere, at han halter på sit højre ben – og ilden blusser så op lige bagefter, siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Carsten Straszek.

Her ses den mistænkte på overvågningsvideoen, som Nordjyllands Politi har offentliggjort.

På spørgsmålet om, hvorfor politiet vælger at offentliggøre overvågningsvideoen, siger han:

- Det er en alvorlig forbrydelse at forsøge at brænde et pizzeria ned. Og det er min vurdering, at vores største mulighed på nuværende tidspunkt for at få ham identificeret og finde frem til gerningsmanden er offentliggøre billedet, siger han og tilføjer:

- Og uden at jeg vil komme ind på konkrete efterforskningsskridt, så har vi selvfølgelig gjort alt muligt andet for at få ham identificeret, før vi gør det her, siger han.

- Har I en ide om, hvorfor pizzeriaet skulle brændes ned?

- Nej. Efterforskningen prøver at klarlægge et eventuelt motiv. Vi holder alle muligheder åbne og efterforsker bredt, siger han.

Mistænkte beskrives som 175 centimeter høj, almindelig af bygning, meget kortklippet sort hår, næsten skaldet med mørk hættetrøje, mørke jogging-bukser og sorte sko.

Han fortæller, at der ikke var nogen mennesker, der kom til skade eller var i fare i for

Ingen mennesker kom noget til i forbindelse med branden, men døren til bygningen blev brandskadet, inden den blev slukket af en tililende borger med egen pulverslukker.

Borgeren ringede herefter på 112, hvorefter brandvæsnet ankom til stedet.

Hvis man har oplysninger i sagen, skal politiet kontaktes på 114.