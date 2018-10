Se video: Her filmer LTF’er sig selv, før han blev dræbt 

Den korte affotografering af en video i ovenstående tv-indslag er filmet af det 24-årige Loyal To Familia-medlem Ari Hussein. Han blev fundet skuddræbt i Valbyparken 15. marts i år.

Ari Hussein filmede videoen fra bagsædet af en bil den 14. marts - under et halvt døgn før sin død. I bilen befandt sig også personer, der i følge politiet er LTF-relateret.

Bliv klogere på drabet på Ari i Valbyparken. Ekstra Bladets krimireporter Dan Bjerregaard forklarer sagen, og hvem Ari var (Producer: Martin Lorentsen)

Indgår i efterforskning

Københavns Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at også de har videoen, som indgår i efterforskningen af det uopklarede drab. Den er en af brikkerne i Ari Husseins færden i timerne op til, han blev likvideret i Københavns største park.

Den 24-årige LTF'er lagde videoen ud på Snapchat, hvor hans følgere kunne se den i et kort tidsrum. Hvorfor, vides ikke.

Ari Hussein blev truffet af politiet senere på aftenen den 14.marts i selskab med LTF’ere på indre Nørrebro. Men hvad skete der frem til, at han på et ukendt tidspunkt om natten blev dræbt med flere skud i Valby parken?

Politiet ved fra deres efterforskning, at Ari Hussein var bange i den periode, og politiet mener også, at han ville ud af banden Loyal To Familia.

Men mens den 24-årige tilsyneladende frivilligt satte sig ind i bilen med de to andre LTF-relaterede mænd, tror politiet ikke på, at han frivilligt befandt sig i Valbyparken.

– Vi ved, at han var bange, og skulle man så frivilligt tage med ud i en mørk park om natten? Det er ikke et sted, han normalt kommer, og det var i øvrigt hamrende koldt den nat, siger efterforskningsleder Carsten Lerbjerg, Københavns Politis afdeling for organiseret kriminalitet til Ekstra Bladet.

Han siger, at politiet fortsat efterforsker - og ønsker at få alle informationer om Ari Hussens færden fra sent om aftenen onsdag den 14. marts, til han blev dræbt på et tidspunkt om natten.

– Hvad var formålet med, at han skulle ud i Valbyparken, hvordan kom han derud og med hvem, lyder spørgsmålene fra efterforskningslederen, som understreger:

– Der er tale om en likvidering, ikke bare skræmmeskud.

