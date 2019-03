Se videoen: Her bliver terror-mistænkt anholdt

Fire personer er blevet anholdt i forbindelse med to terrorangreb mod moskeer i Christchurch i New Zealand. Se en af anholdelserne i videoen nedenfor

49 personer har fredag mistet livet ved terrorangreb mod to moskeer i Christchurch i New Zealand, og fire er anholdt i sagen

En af anholdelserne skete på åben gade i Christchurch.

Det skriver BBC.

Om det er den formodede gerningsmand, Brenton Tarrant, eller en af de tre andre mistænkte, der i videoen bliver anholdt, har myndighederne endnu ikke oplyst.

Havde våbentilladelse

På et pressemøde fredag aften dansk tid fortalte New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, at de fire anholdte ikke tidligere har været i politiets søgelys.

Ved terrorangrebet benyttede gerningsmanden sig af i alt fem våben, heriblandt to semi-automatiske rifler og to haglgevær. Den mistænkte gerningsmand, Brenton Tarrant, havde en våbentilladelse fra 2017.

Det har fået premierministeren til at lange ud efter våbenlovgivningen i New Zealand.

- Vores våbenlovgivning vil blive ændret. Nu er det tid til at handle. Folk vil ønske en forandring, og det forpligter jeg mig til. Vi skal stå sammen som nation, opfordrede Jacinda Ardern.

