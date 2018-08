Se videoen: Teenagere lænser teleforretning for 50.000

Otte iPhones og to Apple Watches til en værdi af omtrent 8.000 dollar (cirka 50.000 kroner, red.) blev udbyttet, da tre teenagedrenge ved højlys dag gik ind i en teleforretning i californiske Garden Grove og begyndte at flå elektronik ned fra hylderne, skriver ABC 7.

Ifølge politiet tilbragte de tre drenge et par minutter i forretningen, før de valgte at slå til. Det hele skete foran to ekspedienter, som samtidig filmede forbrydelsen, men det lod ikke til at genere de tre drenge, der var væk med deres tyvekoster før der var gået et minut. Se det iskolde tyveri i videoen over artiklen.

Lignende tyverier har fundet sted andre steder i Californien, men det står endnu ikke klart om de tre drenge, hvoraf den yngste ifølge politiet er mellem 14 og 16 år, også er forbundet til disse tyverier.

